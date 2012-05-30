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Politika

MHP'den AKP'ye: Artistliği BDP'lilere yaparsın

TBMM Başkanvekili Mehmet Sağlam, tartışmanın sürmesi üzerine birleşime ara verdi

30 Mayıs 2012 02:07

TBMM Genel Kurulu'nda, gündemin sözlü sorular kısmında AK Parti milletvekillerinin sorularına ağırlıklı yer verildiği iddiası tartışmaya neden oldu. MHP Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Bahçekapılı'ya, “Artistlik yapma, artistliği BDP'lilere yaparsın” şeklinde bağırdı.

Genel Kurul'da, soruların okunmasına geçilmesiyle birlikte muhalefet milletvekilleri tepki göstermeye başladı. CHP ve MHP sıralarında oturan milletvekilleri, AK Parti sıralarına dönerek, “Böyle bir şey olur mu? Bunlar soru mu?” şeklinde tepkilerini dile getirdi. 
 
Tepkiler üzerine ayağa kalkan AK Parti Grup Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, “Bir milletvekilinin soru sorma hakkı yok mu?” diye bağırdı. 
 
CHP ve MHP milletvekilleri bu sözler üzerine Bahçekapılı'ya, “Öğretmen misin? Böyle soru olmaz” diye seslendi. 
 
MHP Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Bahçekapılı'ya, “Artistlik yapma, artistliği BDP'lilere yaparsın” şeklinde bağırdı. Bu sözler üzerine Bahçekapılı Türkkan'a, “Terbiyesiz” diyerek tepki gösterdi. 
 
Bu arada, bazı AK Parti milletvekilleri, Bahçekapılı'nın yanına gelerek, Türkkan'a, “Karşında bir bayan var, dikkatli konuş lütfen” uyarısında bulundu. Türkkan da bu sözleri, “Bayan gibi davransın o zaman. Bayan, bayan gibi konuşacak” şeklinde yanıtladı. 
 
Bahçekapılı ise Türkkan'ın bu sözlerine, “Ben senden öğrenmeyeceğim. Benim aile terbiyemi ağzına almayacaksın” karşılığını verdi. 
 
Türkkan'ın, “Herkes kendi geçmişini bilir, artistliğin gereği yok” sözleri üzerine Bahçekapılı, “Ben biliyorum kendi geçmişimi, gurur duyuyorum. Terbiyesiz, sana cevap verdiğim için utanıyorum” dedi. 
 
Lütfü Türkkan ise Bahçekapılı'ya, “Otur yerine. Ben ülkücü geldim, ülkücü gidiyorum” şeklinde bağırdı. 

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