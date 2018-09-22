MHP'den AKP Sözcüsü'ne tepki: İttifak görüşmelerinin sağlıklı zeminde ilerlemeyeceği anlaşılmaktadır

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in yerel seçimlerde her yerde aday gösterecekleri ve af konusunda MHP ile aynı fikirde olmadıkları yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi. Yalçın açıklamasında “Sayın Genel Başkanımızın 'İstanbul'dan aday göstermiyoruz' şeklindeki beyanının bir zafiyet olarak anlaşılması yanlıştır. Ak Parti Sözcüsü Sayın Çelik'in, mesele enine boyuna taraflarca teati edilmeden, masaya yatırılmadan çıkış yapması hangi akla hizmet etmektedir. Sayın Ömer Çelik'in açıklamalarını dikkate alacak olursak yerel seçimlerle ilgili ittifak görüşmelerinin sağlıklı zeminde ilerlemeyeceği anlaşılmaktadır” ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı’yla hem MHP hem de AKP’nin seçimlerden istediğini aldığını ifade eden Yalçın, yerel seçimlere ilişkinse “Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli 24 Haziran Seçimleri'nden bir süre sonra çeşitli vesilelerle yaptığı açıklamada, yerel seçimlerde de mahallî dinamiklere zarar vermeyecek bir ittifakın düşünülebileceğini belirtmiştir” hatırlatmasında bulundu.

Bahçeli'nin yerel seçim açıklamaları sonrası Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in dün kameralar karşısında geçtiğini hatırlatan MHP'li Yalçın, açıklamasında şunları kaydetti:

“Sayın Ömer Çelik, Cumhur İttifakı'nın geleceği açısından iki düşündürücü hususun altını çizmiş bulunmaktadır. Birincisi Sayın Çelik, partimizin af yasası teklifi konusunda açıkça 'MHP ile aynı yerde durmadığımız ortadadır' diyerek şimdiden niyet beyanında bulunmuştur. İkincisi de yerel seçimlerle ilgili muhtemel ittifak konusunda, 'Ak Parti her yerde seçimlere girecektir. Her ilçede aday çıkaracak şekilde partimiz çalışmalarını yürütüyor. Ak Parti'nin bir yerde seçime girmemesi söz konusu değil' şeklinde ifadeler kullanmıştır. Sayın Çelik'in beyanlarına bakıldığında; Sayın Genel Başkanımızın Cumhur İttifakı çerçevesinde yerel seçimlerle ilgili ortaya koymak istediği stratejinin algılanmadığı, doğru anlaşılmadığı ortaya çıkmaktadır. Sayın Genel Başkanımızın 'İstanbul'dan aday göstermiyoruz' şeklindeki beyanının bir zafiyet olarak anlaşılması yanlıştır. Ak Parti Sözcüsü Sayın Çelik'in, mesele enine boyuna taraflarca teati edilmeden, masaya yatırılmadan çıkış yapması hangi akla hizmet etmektedir. Sayın Ömer Çelik'in açıklamalarını dikkate alacak olursak yerel seçimlerle ilgili ittifak görüşmelerinin sağlıklı zeminde ilerlemeyeceği anlaşılmaktadır.” (DHA)