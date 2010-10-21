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Politika

MHP'DEN AK PARTİ'YE TÜRBAN ÖNERİSİ TBMM (A.A)

21 Ekim 2010 16:04

-MHP'DEN AK PARTİ'YE TÜRBAN ÖNERİSİ  TBMM (A.A) - 21.10.2010 - MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, ''başörtüsü sorunuyla'' ilgili olarak, AK Parti ile daha önce vardıkları mutabakatın tekrar gündeme getirilmesini istedi. Vural, düzenlediği basın toplantısında, ''başörtüsü sorunuyla'' ilgili komisyona CHP'nin üye vermeyeceğini ifade etti. AK Parti'ye, ''komisyonu boş verin'' diye seslenen Vural, ''Daha önce 411 milletvekili ile verdiğimizi öneriyi tekrar gündeme getirelim. Biz bu irademizin arkasındayız'' dedi. Vural, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının açıklamasıyla ilgili olarak ise ''Umarım bu açıklama AKP'nin değirmenine su taşımaz'' diye konuştu.

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