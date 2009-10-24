MHP'den açık hava toplantılarına davet

MHP Basın Bürosu'ndan, partinin genel başkanı Devlet Bahçeli adına yayımlanan bir davetiyede, yapılacak olan 9'uncu olağan genel kurultayın teması 'Sonsuza Kadar Var Ol Türkiye' olarak belirleniyor ve 8 Kasım günü yapılacak olan kurultayın ardından halk, Türkiye'de yaşanan sürece tepki göstermek maksadıyla, “Bin Yıllık Kardeşliği 'Yaşa' ve 'Yaşat' " mesajıyla düzenlenecek olan açık hava toplantılarına davet ediliyor.

Davetiyede, Cumhuriyetin kuruluşunun 86'ncı yılına ulaşılan bu günlerde Türkiye'nin, karanlık bir süreçten geçtiği iddia ediliyor ve “Sevr'de yarım kalarak kapanmamış tarihi emellerin Lozan'la hesaplaşmasının sürmekte olduğu" öne sürülüyor.

Türk milletinin ayrışma ve bölünme tehdidi altında olduğu savunulurken, ülkedeki kardeşlik duygularının, hükümet eliyle köreltilmek istendiği kaydediliyor.

Söz konusu gidişatın sonunun kargaşa, çatışma, parçalanma ve yok oluş olacağı savunulan yazılı metinde, sürece karşı durma çağrısı, “vatana, bayrağa, millete ve bunlar uğruna kendini feda eden evlatlarımıza sahip çıkma ve bu duruşu gösterme zamanı" ifadeleriyle dile getiriliyor.

MHP'nin, 'milletin heyecanını, duygularını, düşüncelerini ve inancını tüm dünyaya duyurmak, yüksek sesle haykırmak ve teslimiyetçilerin yüzüne çarpmak için' hazırlıklarını tamamladığı ifade edilen davetiyede, partinin, “Bin Yıllık Kardeşliği 'Yaşa' ve 'Yaşat' " mesajıyla Türkiye'nin çeşitli yörelerinde “açık hava toplantıları" yapacağı da duyuruluyor ve bu toplantılara katılım çağrısı yapılıyor.

Açıklama, söz konusu açık hava toplantılarının, 8 Kasım 2009 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecek olan 9'uncu Olağan Kongre'den sonra yapılacağı bilgisi ve bu toplantılara ve kongreye katılım çağrı ile sonlandırılıyor.