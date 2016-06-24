MHP'den AB'ye: Uzun süre nişanlılığı töremiz kaldırmaz, evleneceksek evlenelim

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Günal, referandum sonucunun İngiliz halkının AB'ye bakışını ortaya koyduğunu belirterek, "AB'nin zaten sorgulandığı bir ortamda böyle karar bir tetikleyici görevi görebilir" dedi. Türkiye-AB ilişkilerinde de artık nihai bir kararın verilmesi gerektiğini kaydeden Günal, "Bir türlü evliliğe gitmeyen bir ilişki var. Bu kadar uzun süre nişanlılığı bizim töremiz de kaldırmaz. Evleneceksek evlenelim, evlenmiyorsak yüzüğü atalım" dedi. Günal, Türkiye'de AB konusunda bir referanduma da gerek olmadığını söyledi.

Sputnik'te yer alan habere göre; MHP'nin dış politikadan sorumlu genel başkan yardımcısı ve Antalya Milletvekili Mehmet Günal, Sputnik'e yaptığı açıklamada, referandumla İngiliz halkının kararının ortaya çıktığına vurgu yaparak, "Referandum sonucu her ne kadar tavsiye niteliğinde bir karar diye söylense de AB'ye İngiliz halkının bakışını gösteriyor. Demokratik bir şekilde ayrılmaya karar verdiler" dedi.

"İngiltere kararı AB'nin sorgulanmasını tetikler"

Referandum sonucunun İngiltere'de yeni siyasi gelişmelere neden olacağını kaydeden Günal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tabii hükümetin tavrı, yeni hükümet ne olacak, ne diyecekler onu bilemiyorum. Ama AB'nin zaten sorgulandığı bir ortamda böyle karar bir tetikleyici görevi görebilir. Diğer uluslarca da sorgulanıyor. Yaşanan ekonomik kriz sonrası, parasal birlik, Avrupa Merkez Bankası'nın yaklaşımları, Yunanistan'ın, İtalya'nın, İspanya'nın daha önce yaşadıklarında bir kısım ortak politikalar uygulanmaya başlanmıştı. İngiltere zaten bu konularda ayrı durduğu için baştan beri farklı bir tavrı vardı. Döviz kuru mekanizmasında da bir-iki ülkeyle beraber onlar da sürece dahil olmamışlardı. O nedenle zaten İngiltere hep böyle kısmen farklı bir statüde gibi, Avrupa'nın ikinci bir vitesi gibi farklı duran ülkelerden bir tanesiydi. Vatandaş da demek ki yarıya yakın bir şekilde olsa da çoğunluk olarak böyle bir karar verdiler. Onlar için hayırlısı neyse öyle olsun diyoruz."

"MHP olarak onurlu üyelik dedik"

Şimdi farklı şeyler söylese de AK Parti'nin zamanında Ankara'nın şerrinden Brüksel'in şefaatine sığındıklarını unutmadıklarını kaydeden Günal, "2004-2005'te sanki AB'ye girmiş gibi burada kutlama yapan arkadaşları da unutmadı Türk halkı. Dolayısıyla dün öyle, bugün böyle yarın başka bir şeye geçmek dış politikada çok sağlıklı bir durum değildir. Biz MHP olarak hep onurlu bir dış politika dedik. Hatta hükümet olduğumuz dönemde onurlu üyelik dedik" diye konuştu.

"İlişkiler gözden geçirilmeli"

Kıbrıs'ın üyeliği ile beraber AB'nin Türkiye'yi farklı bir statüye zaten fiilen koyduğunu vurgulayan MHP'li Mehmet Günal, "Bütün ülkelerin Türkiye'ye bakışı belli" dedi. Türkiye'nin, Gümrük Birliği başta olmak üzere AB ilişiklerini yeniden gözden geçirmesi gerektiğini kaydeden Günal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim aleyhimize işleyen bir sürece döndü ise konuşmak lazım. Tabii ki burada birtakım çalışmalar olmuştur, bize katkıları olmuştur ama artık onlar da bizi istemiyorsa oturup durum değerlendirmesi yapalım. Ticaretimizi yapmamız ayrı bir şey. Ama o düzenlemelere sürekli olarak gelip bize işlerine geldiği zaman 'AB istiyor, onun için bu düzenlemeleri çıkartıyoruz' diyecekler. Sonra işlerine gelmediği zaman siyaseten rest çekecekler. Bu çok doğru bir şey değil. Politikada ifrat, tefrit kötü bir şey. Yani bir gün kardeşim Esad ertesi gün Esed düşman oluyor. Bir gün ne işimiz var Libya'da ertesi gün NATO'nun ne işi var derken daha karar almadan gemileri siz oraya gönderiyorsunuz. Bir gün dost ertesi gün düşmanlık olmaz. Yani tamı tamına yüzde yüz dostluk da olmaz tamı tamına düşmanlık da olmaz dış politikada. Onun için bize etkisi aslında hükümetin bakışından kaynaklanıyor. Yanlış dış politika uygulamalarından kaynaklanıyor. Bundan önce Almanya ile yaşadığımız kriz ortada, Rusya ile yaşadığımız kriz ortada. Sözde Ermeni soykırımı tasarısı daha baştan doğru yönetilemediği için, son ana kadar bekleyip sonra kınamaktan öte bir şey yapıldığı yok. Diplomatik yollar önceden çalıştırılıp bunları önleyici bunları önleyici birtakım ilişkiler kullanılmıyor."

"Evlenmeyeceksek yüzük atalım"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Günal, Türkiye'nin AB ile ilişkilerini zaten sorgulayıp doğru bir yola koyması gerektiğini söyledi. Türkiye'nin AB ile müzakerelerinin 1963 yılından beri sürdüğünü hatırlatan Günal, TBMM'deki görüşmelerde AB Bakanlarına 'bu kadar uzatmalı bir nişanlılık olmaz' dediğini de vurguladı. Günal, "Gidiyoruz gidiyoruz hâlâ nişanlıyız. Bir türlü evliliğe gitmeyen bir ilişki var. Bu kadar uzun süre nişanlılığı bizim töremiz de kaldırmaz. Bence evleneceksek evlenelim, evlenmiyorsak yüzüğü atalım. Çünkü bu kadar uzun süre nişanlı kalmak toplumda çok da kabul edilen bir şey değildir. Oturup görüşmemiz lazım, bunları bir çözüme ulaştırmamız lazım veya olacaksa standart olanda eksiğimiz varsa onları düzeltelim ama bize ekstradan Türk ve Müslüman olduğumuz için dayatılan bazı şeyler varsa ki, geçtiğimiz günlerde göçmenlerle ilgili anlaşmada olduğu gibi, terörle mücadelede olduğu gibi, bunlar biraz çifte standart oluyor" diye konuştu.

MHP'li Günal, Türkiye'nin özellikle Gümrük Birliği konusunda zararı olduğunu da ifade ederek, "Eğer üye olacaksak ne varsa ortaya konup, onlar tamamlanıp üyeliğimiz kabul edilsin. Eğer kabul etmeyeceklerse de böyle uzatıp politika yapmanın bir şeyi yok, onu da oturup ortaya koymak lazım siyaseten. Aynen aileler ne der bu yüzüğü atarsak tavrı gibi mahalle baskısından çekinen çocuklar gibi, burada durup da bunu uzattığımız zaman aleyhimize işliyor, onu söylüyorum" diye konuştu.

"Artık bir karar verilmesi gerekiyor"

Türkiye'nin AB üyeliği konusunda artık bir karar verilmesi gerektiğini vurgulayan Günal, şöyle devam etti:

"Bir karar vermek lazım, bu kadar sene uğraşmışsınız. Yeni dayatmalarla yeni şartlarla ortaya çıkmak, bu iş olmasın demektir. Standartta olmayan diğer hiçbir ülkeye uygulanmayan şartlar öne sürmek işi yokuşa sürmek demektir. Eğer öyle yapıyorlarsa, bizi istemiyorlarsa da o zaman, boşana evliliğe zorlamak doğru değil. Olacaksa da ona göre belli şartlarda olması lazım. Zaten biz birtakım şeyleri yerine getirmişiz, birtakım şeyleri de karşılıklı olarak yapmışız. Bunun ötesinde sürekli özellikle de siyasi birtakım şeyler öne sürmek iyi niyetli olmadıklarını gösteriyor. Ama bunu sanki yokmuş gibi halının altına süpürmeyeceksiniz, oturup müzakere edeceksiniz. Yapıyorlarsa yapıyorlar yapmıyorlarsa yeni bir yol çizeceğiz. Ama bunu sırf sıkıştıkça birtakım müzakere süreçlerinde kullanabilmek için kendi kendine siyasi manevra olarak kullanmak değil, benim söylediğim, ciddi anlamda bir politika değerlendirmesiyle oturup milli bir politika belirleyip ona göre doğrusu neyse onu yapmak gerekiyor. Ama bunlar (AK Parti) sıkışınca oraya sığınıyorlar, bir şey olunca şimdi referanduma götürelim."

"Türkiye'de AB ile ilgili olarak referandum yapmaya gerek yok"

Türkiye'de AB konusunda bir referandum yapılmasına da karşı çıkan MHP'li Mehmet Günal, "Referanduma götürmene gerek yok ki, zaten Türk halkı ya bir an önce olacaksa olsun diyor, olmayacaksa da gidin oturun konuşun siz hükümetsiniz… Yani burada yeniden vatandaştan bir şey çıkartıp yeni bir süreci, gündemi değiştirme şeyine gerek yok. Millet zaten bunun bir an önce açığa kavuşmasını bekliyor" dedi.