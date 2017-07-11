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Politika

MHP'den 50 kişi istifa etti

"Gelinen durum itibari ile MHP'de parti içi haksızlık, hukuksuzluk had safhaya çıkmıştır"

11 Temmuz 2017 17:46

Balıkesir'in Burhaniye İlçesi'nde, aralarında Burhaniye Belediye Meclis Üyesi Ali Galip Baş'ın da bulunduğu 50 kişi MHP'den istifa etti.

MHP Burhaniye İlçe Teşkilatı'ndan istifa eden grup tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Gelinen durum itibari ile MHP'de parti içi haksızlık, hukuksuzluk had safhaya çıkmıştır. Kişisel çıkarlar uğruna hareket edenler, inandığımız değerleri hiçe saymışlar, parti içi tüm demokratik yolları tıkamışlar, seçme hakkımızı gasp etmişlerdir. Bugün itibari ile MHP'den istifamızı veriyoruz. Gerek yerel seçimlerde, gerekse genel seçimlerde oyları ile bizleri destekleyen tüm Burhaniyeli hemşerilerimize teşekkür ederiz." 

Partiden istifa edenler arasında MHP Burhaniye eski İlçe Başkanları Erdoğan Kahya ve Ali Kumseli, Burhaniye Belediye Meclis Üyesi Ali Galip Baş ve 2015'teki genel seçimde MHP'den Balıkesir Milletvekili adayı olan ancak seçilemeyen Bülent Başaran'ın da olduğu belirtildi.

 

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