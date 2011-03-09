-MHP'DEN "RAP"Lİ SEÇİM ŞARKISI ANKARA (A.A) - 09.03.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "rap"li seçim şarkısıyla ilgili olarak "Arkadaşlar düşünmüşler ve moda olan rap müziğini uygulamışlar. Ben de çok beğendim" dedi. Parti genel merkezinde çağrı merkezinin açılışı dolayısıyla konuşan Bahçeli, propaganda çalışmaları sırasında kullanacakları "rap" tarzındaki şarkıya ilişkin şöyle konuştu: "Televizyonlardaki propaganda usullerine uygun tarzda çalışmalar yapılmaktadır. Afişlerimiz, seçim beyannamemiz bu arada tabii ki seçim müziğimiz de hazır. Özellikle bir konuya dikkati çekmek istiyorum. Türkiye'deki nüfusun büyük bölümü gençlerden oluşuyor. Genç nüfusun 18-25 aralığı 9,5 milyondur. Adrese dayalı nüfus sistemine göre 9,5 milyonu aşmaktadır. Bunlar oy verme çağı ile seçilme çağı olarak düşünülebilir. Oy verme çağı 18 yaştır, seçilme çağı 25 olduğuna göre bu 9,5 milyona hitap edebilecek bazı faaliyetler de arkadaşlar düşünmüşler ve moda olan rap müziğini uygulamışlar. Ben de çok beğendim. Dünden beri çalınıyor. Gelen tepkileri ölçmeye çalışıyoruz, çok memnun olduklarını söylüyorlar. Rap şarkının aynı zamanda içeriği de çok güzel. Seçim mesajlarını da veriyor, artık ona 'siyasi rap' veya 'seçim rapı' diyebiliriz." Bahçeli, bir gazetecinin "dinlediğiniz bir tür mü?" sorusuna, "dinliyorum tabii, bunu da dinliyorum" yanıtını verdi. Bahçeli, başka bir soru üzerine ise orta yaştakilerin de bu müziği beğendiğini söyledi. Çoğu bürokratın aday adaylığı için istifa kararı alarak iktidar partisini seçtiğinin hatırlatılarak, değerlendirmesinin sorulması üzerine Bahçeli, "Bürokrasideki arkadaşların tercihidir. Zannediyorum AKP'ye yönelen tercihler kadar, diğer siyasi partilere de bize de müracaatlar olacaktır" dedi. Bahçeli, kendilerine bu yönde başvuruların olup olmadığının sorulması üzerine de henüz kamuda çalışanların istifalarına ilişkin sürecin işlediğini, başvurularla ilgili açıklamaları önümüzdeki günlerde yapacaklarını söyledi.