-MHP'den "katsayı" teklifi TBMM (A.A) - 02.12.2011 - MHP, yüksek öğretime girişte uygulanan katsayının kaldırılması için TBMM Başkanlığına kanun teklifi verdi. MHP Grup Başkanvekilleri Oktay Vural ve Mehmet Şandır'ın imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan kanun teklifinde, katsayı ile ilgili maddenin''Ortaöğretim veya lise başarı puanına uygulanacak katsayı veya ek puanın hesabında kullanılacak yöntem, ortaöğretimin temel niteliğine bakılmaksızın eşit olarak uygulanır'' şeklinde değiştirilmesi öneriliyor. MHP'nin teklifinin gerekçesinde, katsayı sistemi üzerindeki tartışmaların toplumda bölünmelere neden olduğu ifade edildi. Sınav sürecinde yaşanan belirsizliklerin öğrencilerin motivasyonuna olumsuz etkilediği vurgulanan gerekçede, kanunun 45. maddesinin a bendinin üçüncü paragrafındaki hükmün fırsat eşitliği ile bağdaşmadığı savunuldu. Gerekçede şu ifadelere yer verildi: ''Katsayı uygulamasının yasal düzenleme yapılmadan idari kararlarla kaldırılması halinde yargı tarafından iptal edilme ihtimali vardır. Ayrıca bu konuda idari karar alınması daha sonrada idari kararla katsayı uygulamasının tatbikini söz konusu olabilecektir. Bu bakımdan katsayı hakkında köklü bir uygulama yapabilmek için yasal düzenleme gerekmektedir. Üniversite sınavlarında eşitliği sağlamak, orta öğretim başarısını bütün liseler için eşit olarak değerlendirmek, bu orta öğretim başarı puanlarının ÖSYM tarafından yapılan giriş sınavlarına katkısını eşit olarak yansıtmak ve programlar arasındaki ayırımı ortadan kaldırarak eşitliği sağlamak için; Yüksek Öğretim Kanununun 45. maddesinin a bendinin 3. paragrafının kaldırılması ve bu paragrafın yerine eşitliği sağlayacak yeni bir cümle eklenmesi ile yıllardır süren tartışmalar sona erecektir. Üniversiteye girişte hangi liseden gelirse gelsin bütün öğrenciler eşit bir yaklaşımla değerlendirilecek, girecekleri giriş sınavlarından alacakları puanlara orta öğretim başarı puanları eşit olarak yansıtılacaktır.''