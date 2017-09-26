MHP'de toplu istifa: Akşener'in partisine destek vereceğiz

MHP Ümraniye ilçe teşkilatı üyesi 417 kişi partilerinden topluca istifa etti.

Aralarında eski ilçe başkanı, ilçe yöneticileri, Ocak başkanları, Mahalle Başkanları, işadamları ve parti üyelerinin de bulunduğu grup, istifa sebeplerini yapmış oldukları basın açıklaması ile kamuoyu ile paylaştılar.

İşte o açıklama:

Değerli Arkadaşlar ve Kıymetli Basın Mensupları:

1 Kasım 2015 seçimlerinde alınan başarısız sonuçlar neticesinde, Milliyetçi Hareket Partisi’nin başta üst kurul delegeleri olmak üzere , Milliyetçi – Ülkücü camianın büyük bir çoğunluğu, olağanüstü kongre yapılmasını talep etmişlerdi.

Bu demokratik talep MHP üst kurul delegelerinin avukatları ve noter aracılığı ile MHP Genel Merkezine elden tebliğ edilmiş ancak MHP Genel Merkezi olağanüstü kurultayı taleplerini reddetmiştir.

Bunun üzerine, başlayan hukuki süreç sonrasında, mahkemenin kararı uyarınca, 19 Haziran 2016’da, 658 delegenin ve on bine yakın partilinin katılımı ile toplanan 6. Olağanüstü büyük kurultayda tüzük değişiklikleri gerçekleşmiştir.

Ancak kongrede alınan kararlara tedbir konmuştur. Aradan 1 sene geçtikten sonra ise kongre yok hükmünde sayılmıştır.

Bu karar, ile artık parti içi demokratik mücadele yolları tıkanmıştır.

Değerli Arkadaşlar ve Kıymetli Basın Mensupları:

MHP Genel Merkezi baştan itibaren demokratik ve meşru bir hak olan kongre talebini ihanetle eş tutmuş, kongre talep edenlere akıl almaz iftira ve hakaretlerde bulunmuştur.

Yaşanılan bu süreç ve referandum süreci MHP Genel Merkezi ile yollarımızın tamamen ayrıştığını, ülkü ve gönül birlikteliğimizin kalmadığını net olarak ortaya çıkarmıştır.

Siyasi partilerin, fikirleri iktidara taşımak için var olduğuna inanan bizler için MHP çatısı altında mücadele etmenin fikirlerimizi iktidara taşımaya bir katkısı olmayacağı görülmüştür.

Kuşkusuz ki; ideallerimizi, fikirlerimizi iktidara taşımak için mücadelemiz sürecektir, zira bu bizler için yaşama gayesidir.

Ancak bu mücadelenin artık MHP çatısı altında sürdürülmesi mümkün gözükmemektedir.

Bu nedenle, senelerdir gururla üyesi olduğumuz, Milliyetçi Hareket Partisi’nden istifa ettiğimizi ve Sayın Meral Akşener’in kuracağı yeni partiye destek vereceğimizi siz değerli basın mensupları aracılığıyla kamuoyu ile paylaşıyoruz.

Bu kararımızın Ümraniye’de yeniden doğruluşa vesile, iktidara giden yolda hayırlı bir adım olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyoruz.

Ne mutlu Türküm diyene.