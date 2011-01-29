-MHP'DE ÖN SEÇİM YOK ANTALYA (A.A) - 29.01.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin milletvekilli adaylarının belirlenmesine ilişkin, ''Ön seçim dışındaki diğer yöntemleri daha uygun görmekteyiz'' dedi. Antalya'nın Manavgat ilçesinde partisince düzenlenen Akademisyenler Çalıştayı'na katılan Bahçeli, gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Milletvekili seçimlerinde adayların hangi yönteme göre belirleneceğinin sorulması üzerine Bahçeli, MHP'nin tüzüğünde bu konuda 4 yöntem olduğunu söyledi. Bunlardan hangisinin tercih edileceğini Merkez Yönetim Kurulu toplantısında değerlendireceklerini ifade eden Bahçeli, ''Ön seçim dışındaki diğer yöntemleri daha uygun görmekteyiz'' dedi. Mehmet Haberal'ın MHP'den aday gösterileceğine yönelik soru üzerine Bahçeli, ''Öyle bir gündem yok şu an için. Kamuoyunda son günlerde Silivri ve siyaset arasında ilişki kurmaya çabalayan ve Türkiye'nin gündemini değiştirmeye yönelik faaliyetler olduğuna şahit oluyoruz'' diye konuştu. ''MHP'nin milletvekili sayısında bir değişiklik olacak mı?'' sorusu üzerine Bahçeli, ''Allah'a çok şükür 72 olduk'' cevabını verdi. Bir gazetecinin, ''AKP'nin ailenin korunmasına yönelik sadece 3 çocuk tavsiyesinde bulunduğunu, onun dışında bir şey yapmadığını söylediniz. Sizin çocuk sayısıyla ilgili düşünceniz var mı?'' sorusu üzerine Bahçeli, ''Bir siyasi kurum bunu belirleme yetkisine sahip değil'' diye konuştu. Başka bir gazetecinin seçim beyannamesini erken açıkladıklarını belirtmesi üzerine Bahçeli, önde gitmeye çalıştıklarını ve iktidara talip olduklarını vurguladı.