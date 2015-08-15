MHP MYK'dan Bahçeli'ye koalisyon için tam yetki

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin başkanlığında basına kapalı gerçekleştirilen olağanüstü MYK toplantısı bir saat sürdü. Toplantıda, MYK üyelerinin, hükümet kurma sürecinde AK Parti ile yapılacak görüşmelerde Bahçeli'ye tam yetki verdiği öğrenildi.

Bahçeli, toplantının açılışında bir konuşma yaparak süreci değerlendirdi. Daha sonra MYK üyelerinin görüşlerine başvuran Bahçeli, ilkeler çerçevesinde AKP ile görüşüleceğini, AKP Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun getireceği teklifleri de görmek istediklerini anlattı. Bahçeli, olası bir erken seçim konusunda da teşkilatları uyararak, partilere ve halka, MHP'nin aldığı kararların MYK üyelerince anlatılmasını istedi.

MHP MYK Toplantısı, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin başkanlığında saat 14.00'te başladı. Toplantıda AKP ile yapılacak koalisyon görüşmeleri konusunda Bahçeli'ye tam yetki verildi.

Parti genel merkezindeki olağanüstü toplantı basına kapalı gerçekleşiyor. AK Parti genel başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun 17 Ağustos Pazartesi günü MHP Genel Başkanı Bahçeli ile koalisyon görüşmeleri kapsamında bir araya geleceğinin netleşmesinin ardından partinin MYK'sı toplantıya çağrılmıştı. Toplantıda MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye AKP ile yapılacak koalisyon görüşmelerinde tam yetki verildi.

MHP Milletvekili Yaldır: Erken seçim tehlikeli sonuçlar doğuracak

MHP Aksaray Milletvekili Turan Yaldır, Türkiye’yi erken seçime götürmenin tehlikeli sonuçlar doğuracağını vurgulayıp, “Ülkemiz 7 Haziran seçimlerinden sonra yeni bir demokrasi sınavı vermektedir. Sandıktan çıkan ‘koalisyon kurun’ mesajını iyi anlamamız gerekir." dedi.

Milletvekili Yaldır, ülke gündemi hakkında açıklamalarda bulundu. Türkiye’yi erken seçime götürmenin tehlikeli sonuçlar doğuracağını belirten Yaldır, terörün bu kadar zirve yaptığı bir dönemde olası bir erken seçimin hiç bir yarar sağlamayacağını, böyle bir zaman da verilen yanlış kararların, telafisinin ve tamirinin çok zor olacağı belirtti. Yaldır açıklamasını şöyle sürdürdü: “Her gün gelen şehit haberleri yüreğimizi dağlarken ülkemiz ekonomisi de ağır yaralar almaktadır. Ülkemizde ve çevre ülkelerdeki sıkıntılar ve kaos ortamı yaşanabilecek tehlikelerin habercisidir. Böyle bir durumda 7 Haziran seçimlerinin tekrarlanması halinde, sandık güvenliğinin ve seçim atmosferinin güvenliğini kimse garanti edemez. Bu şartlar altında Türkiye hükümetsiz de bırakılamaz."

Erken seçimden önce Türkiye’nin çözmesi gereken meseleleri olduğunu belirten Yaldır, "Ülkemizin şu anki belirsiz tablodan biran önce çıkartılıp ve oluşan puslu havanın dağıtılması gerekir. Bu çıkış yolunda Milliyetçi Hareket Partisi olarak yapıcı ve onarıcı tutumumuzu geçmişte olduğu gibi yine devam ettirmekteyiz, hiçbir vatandaşımız umutsuzluğa düşmesin ,bizler makam ve mevkilerimizi güvence altına alma gafletine düşmeden çıkar gözetmeden ülkemizin bu kaos ortamında kurtulması için tüm gerekli adımları atmaktan geri durmayacağız." dedi.