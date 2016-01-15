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MHP'de muhalifler topladıkları imzaları teslim etti

Koray Aydın, Meral Akşener ve Sinan Oğan, olağanüstü kongre için 543 delegeden imza topladı

15 Ocak 2016 20:22

MHP'de genel başkan adayı olan Koray AydınMeral Akşener ve Sinan Oğan'ın olağanüstü kongre için 543 delegeden topladığı imzalar, avukatlar tarafından noter eşliğinde MHP Genel Merkezi'ne teslim edildi. İmzaları teslim eden avukatların genel merkez önünde açıklama yapmasına partililer izin vermedi.

MHP'de olağanüstü kongre isteyen muhaliflerin, 543 delegeden topladığı imza, avukatlar tarafından noter eşliğinde MHP Genel Merkezi'ne teslim edildi. 1 Kasım'daki 26. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi'nin ardından MHP'nin başarısız olduğunu savunan partili muhaliflerden genel başkanlık için adı geçen Koray Aydın, Meral Akşener ve Sinan Oğan'ın avukatları, noter eşliğinde delegeden topladıkları imzayı, tek dosyada parti genel merkezine getirdi. Avukatların girişi esnasında yapılan güvenlik aramasında kısa süreli kargaşa yaşandı. Avukatlar daha sonra partinin Yazı İşleri Müdürlüğü'ne tek klasörde toplanan imzaları teslim etti.

 

3 avukat noter ile birlikte 543 imzayı teslim ettikten sonra genel merkez çıkışında bekleyen gazetecilere açıklama yapmak istedi. Ancak partideki bir grup görevli, avukatların açıklama yapmasını engelleyerek, yaka-paça araçlarına bindirerek uzaklaştırdı. Avukatların araçlarının da tekmelendiği görüldü.

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