MHP'de muhalifler topladıkları imzaları cuma günü teslim edecek

MHP'de olağanüstü kongre için genel başkan adayı olan Koray Aydın, Meral Akşener ve Sinan Oğan'ın topladığı imzalar, muhaliflerin avukatları tarafından cuma namazının ardından parti genel merkezine teslim edecek.

Radikal'de yer alan habere göre, MHP'de kongre talebinde bulunan muhalif kanadın “kongre toplanması için gerekli” imza sayısını tamamladıkları açıklandı. Genel başkan adayları; Koray Aydın, Meral Akşener ve Sinan Oğan’ın yarın cuma namazı sonrası parti genel merkezine giderek imzaları teslim edecekleri öğrenildi. Son genel seçimde MHP'nin "başarısız" olduğunu savunan ve "yenilenme" söylemiyle yola çıkan Sinan Oğan, Koray Aydın ve Meral Akşener'in, olağanüstü kongre için kasım ayı sonu itibarıyla delegelerden topladıkları noter onaylı imzaların gerekli sayıyı aştığı belirtilmişti. Muhaliflerin avukatları, bazı delegelerin "imza toplayan diğer adayı üzmemek amacıyla iki adaya da imza verdiği" tespiti nedeniyle imzaları tasnif edecek.

Çalışmalar tamamlandıktan sonra, avukatlar, imzaları cuma namazının ardından parti genel merkezine teslim edecek.Muhaliflerin avukatlarının, "binaya alınmaması ya da binaya alınıp dilekçeleri verecek bir yetkili bulunmaması ihtimaline karşı" tutanak tutulması amacıyla yanlarında noter götürmeleri planlanıyor. İmzalar genel merkeze "verilemezse" tutulacak tutanağın ardından mahkemeye başvurulacak.

MHP'de 21 Kasım 2015'te Sinan Oğan, 28 Kasım 2015'te Koray Aydın ve 30 Kasım'da da Meral Akşener genel başkanlığa aday olduğunu açıklamış ve tüzük değişikliği kongresi yapabilmek için delegelerden imza toplamaya başlamıştı.

Olağanüstü kurultaylarda genel başkanlık seçilmesine izin vermeyen MHP tüzüğünü değiştirilmesi için de olağanüstü kurultay toplanması gerekiyor. 1 Kasım seçiminin ardından parti yönetiminin değişmesini isteyen ve tüzük kurultayı için ortak bir metinle deleglerden imza toplayan muhalifler, gerekli 248 imzaya ulaştıklarını bildirdiler. Bin 240 delegenin kaçının imza verdiği ise yarın açıklanacak. İmzaların 500 ulaştığı belirtiliyor.