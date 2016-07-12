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Politika

MHP'de Meral Akşener ve 20'ye yakın isme ihraç yolda

Merkez Disiplin Kurulu'nun cuma günkü toplantısında ihraç sürecinin başlatılacağı ileri sürüldü

12 Temmuz 2016 01:21

MHP Başkanlık Divanı, Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığında toplandı. 15 Temmuz'da toplanacak olan Merkez Disiplin Kurulu'nda, Meral Akşener ile birlikte 20'ye yakın isim hakkında ihraç sürecini başlatacağı öğrenildi

Bahçeli'nin A Takımı ile yaptığı toplantı 40 dakika sürdü. 
Toplantıda, 4 adayın zafer kurultaya katılacak olmasını MHP yönetiminin önemsemediği ancak, parti amblemlerinin kullanılmasını kabul edilemez bulduğu ve kullanılması halinde gerekli yasal işlemleri yapma kararı aldığı öğrenildi.

CNN TÜRK'ün haberine göre; cuma günü Merkez Disiplin Kurulu'nun toplanacağı ve kavga çıkan alternatif bayramlaşma törenini düzenleyen Meral Akşener ile birlikte 20'ye yakın isim hakkında ihraç sürecini başlatacağı öğrenildi.

Bayramlaşma töreniyle ilgili "bardağı taşıran son damla" yorumu yapan parti kaynakları da "ihraçlar yaşanacak" dedi.

 

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