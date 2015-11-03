MHP'de kurultay kilidi: 275

1 Kasım seçimlerinde oy oranını 7 Haziran seçimlerine göre 4 puan düşüren MHP’de lider değişikliğinin mümkün olup olmadığı senaryoları konuşuluyor. MHP kurultayının toplanabilmesi için 275 delegenin imzası gerekirken, bu da “Bahçeli istemezse kurultay zor” şeklinde yorumlanıyor. Olası bir kurultayda Devlet Bahçeli’ye rakip olarak konuşulan ilk isim ise Meral Akşener.

Habertürk’ten Saliha Çolak’ın haberine göre; MHP’de 1 Kasım seçimlerinin açıklandığı ilk geceden itibaren kurultay beklentisi gündeme gelirken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli istifa iddialarına “Tüm kadrolarımız görevinin başında” açıklamasıyla yanıt verdi. Bahçeli, kurultay bekleyenlere de mesaj göndererek “MHP, ilkelerinden ödün vermeden, inandığı doğrulardan sapmadan yolunda kararlı ve emin adımlarla yürüyecektir. İçimizden veya dışımızdan hiç kimse boş yere hesap yapmamalı, boş yere Milliyetçi Hareket’in istikrarsızlık sarmalına düşeceğini zannetmemelidir. Saflarımızda en küçük bir bozulma yaşanmadan, çelikten bir iradeyle Türkiye’nin hak, hukuk ve tarihi çıkarlarını savunmaya samimiyetle devam edilecektir. Bu hususta azmimiz sınırsızdır” ifadelerini kullandı.

MHP’de Büyük Kongre’nin yapılabilmesi için Büyük Kongre delegelerinin beşte birinin noter onaylı imza toplaması gerekiyor. Bu da en az 275 delegenin imza vermesi gerektiği anlamına geliyor. Bu nedenle, Bahçeli’nin ‘güven tazelemek için’ kongreye gitmemesi durumunda, bir kongrenin toplanmasının zor olduğu belirtiliyor.

Muhaliflerde Akşener beklentisi

Ancak kulislerde, MHP’de olası bir iç hesaplaşma durumunda, şimdilik Bahçeli’ye karşı öne çıkabilecek tek ismin Meral Akşener olduğu konuşuluyor. Eski İçişleri Bakanı ve eski TBMM Başkanvekili Meral Akşener 7 Haziran’da İstanbul’dan MHP milletvekili seçilmiş, ardından adı Meclis Başkanı adayları arasında geçmişti. Ancak 1 Kasım’da erken seçim kararı alınması üzerine Akşener, Bahçeli tarafından yeniden milletvekili adayı gösterilmemişti. Bu durum, “Bahçeli, Akşener’in öne çıkmasından rahatsız oldu” yorumlarına yol açmış; Akşener, “Genel Başkan’ın takdiri” demişti.

Sinan Oğan dengeleri değiştirebilir

7 Haziran’daki seçimlerde yeniden aday gösterilmeyen ve ağustos ayında partiden ihraç edilen eski MHP Iğdır Milletvekili Sinan Oğan’ın mahkeme kararıyla yeniden partiye dönmesinin, dengeleri değiştirebileceği de öne sürülüyor. İhraç edilmeden önce Oğan’ın ismi, Devlet Bahçeli’ye ‘rakip olabilecekler’ arasında geçiyordu. Oğan’ın partiden atılmasının ardından, Iğdır’da MHP’nin oylarındaki düşüş sürdü. 2011 genel seçimlerine Sinan Oğan’la giren MHP Iğdır’da yüzde 34 oy almıştı. Sinan Oğan’ın olmadığı 7 Haziran genel seçimlerinde Iğdır’da yüzde 26’ya düşen MHP, 1 Kasım seçimlerinde ise yüzde 12’ye indi.