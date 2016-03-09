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Politika

MHP'de kurultay için karar tarihi belli oldu

MHP'de muhalifler "partinin olağanüstü kurultaya götürülmesi" talebiyle dava açmışlardı

09 Mart 2016 22:06

MHP'de olağanüstü kurultay talebiyle ilgili karar vermesi beklenen mahkeme, davaya 8 Nisan'da bakacak. Mhp'de muhalifler "partinin olağanüstü kurultaya götürülmesi" talebiyle dava açmışlardı. 

MHP tüzel kişiliğinin avukatları, muhaliflerin "partinin olağanüstü kurultaya götürülmesi" talebiyle açtıkları davaya cevap dilekçesini göndermişti. Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne UYAP üzerinden gönderilen dilekçede usul ve esasa ilişkin itirazlarda bulunulmuştu.

Radikal'in haberine göre, MHP'de muhaliflerin olağanüstü kongre talebiyle açtığı davanın duruşması 8 Nisan'da görülecek.

12. Sulh Hukuk Mahkemesi, dosyanın tamamlanmasının ardından duruşma tarihini 8 Nisan 2016 olarak belirledi. Duruşmada mahkemenin olağanüstü kurultay ile ilgili karar vermesi bekleniyor.

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