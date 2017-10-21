MHP'de kriz sürüyor: 53 kişi daha partiden istifa etti

Kırklareli Babaeski Belediyesi’nin MHP’li Meclis üyesi Ragıp Berk, düzenlediği basın toplantısında kendisi dahil 53 üyesinin MHP’den istifa ettiğini açıkladı.

Berk, istifa edenler arasında eski ilçe yöneticileri, belde başkanlarının da bulunduğunu belirterek, 40 kişinin istifa dilekçelerini Babaeski İlçe Seçim Kurulu’na, diğerlerinin PTT kanalı ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Siyasi Partiler Sicil Bürosu’na gönderdiğini söyledi.

Berk, yeni parti kuracak olan Meral Akşener’e destek verip, o partiye geçeceklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Bu değerli arkadaşlarımla birlikte yeni parti kurma çalışmasını sürdüren Türkiye’nin ana gücüne, Sayın Meral Akşener ve değerli arkadaşlarına destek vereceğiz. 10 yıldır severek, isteyerek onurla bulunduğum MHP üyeliğinden ayrılık kararını almam kolay olmadı. Bu süre içinde iyi insanlarla, güzel dostluklar edindim. İyi ilişkiler yaşadım. Yapım gereği kimseyi kırmadım ve üzmedim. Kırıldım, kırmadım. Üzüldüm, üzmedim. Siyaset sanatının temel ilkelerinden bir an olsun bile ayrılmadım. Partimin ilkelerinden taviz vermeden tarafıma tevdi edilen görevi özveri ile ilçemizin menfaatleri doğrultusunda gücümün yettiğince ifa ettim. Her zaman siyasetin gerekleri doğrultusunda kırıp- dökmeden, sarıp- sarmalamadan, ayrıştırmadan birleştirmek temel prensibim oldu ve olmaya devam edecektir."