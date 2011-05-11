MHP’de kaset istifalarına devam

T24 - İnternete düşen görüntülerin ardından MHP’li Bülent Didinmez ve İhsan Barutçu istifa edip adaylıktan çekildiler. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu da internette yayımlanan görüntüler konusunda, toplam 68 internet adresi içeriğine erişimin engellendiğini duyurdu.





İnternete düşen uygunsuz görüntülerin ardından MHP’nin Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent Didinmez ile MHP İstanbul eski il başkanı İhsan Barutçu istifa ettiler.

İkili ayrıca milletvekili adaylığından çekildi.

Böylece MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ikilinin istifasıyla ilgili istediği yerine geldi.

Bülent Didinmez, ''kaset'' iddialarıyla ilgili dün yazılı bir açıklama yapmıştı.

Didinmez “Yaşadıklarım, şahsımın özelidir. Sorumluluğum, sadece aile fertlerine karşıdır” diyerek istifa çağrılarını kabul etmemişti.

Bülent Didinmez ve İhsan Barutçu’nun adaylıktan çekilmesinin ardından İstanbul birinci bölgede Engin Alan’dan sonra ikinci sırada yeralan Bülent Didinmez’in yerine alt sıradaki Ali Torlak geldi.

Yine İstanbul 3.bölgede Meral Akşener, Atilla Kaya, Mehmet Taytak’tan sonra dördüncü sırada yeralan İhsan Barutçu’nun yerine ise Ahmet Mucip Gökçen’in geldi.

Daha önce de yine kaset skandalıyla gündeme gelen MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yardımcıları Recai Yıldırım ve Metin Çobanoğlu istifalarını açıklamıştı.

MHP istifa eden adayların yerine milletvekilliği için yeni adaylar açıklamayacağını belirtmişti.





BTK, 68 interner sitesine erişimi engelledi!



Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), internette yayımlanan görüntüler konusunda, toplam 68 internet adresi içeriğine erişimin engellenmesi için ilgililerine bildirimde bulunulduğunu, bunlardan 3'ünün içerik çıkarmadığından alan adı ya da alt adından tümüyle erişime engellendiğini, 2 İnternet sitesi ile ilgili içerik çıkarma işleminin devam ettiğini açıkladı.

BTK'dan yapılan yazılı açıklamada, ''Bir siyasi partinin mensupları hakkında internet ortamında kamuoyuna yansıyan içerikler kapsamında Telekomünikasyon İletişim Başkanlığına Ankara 12. Sulh Ceza Mahkemesinden iki, Ankara 14. Sulh Ceza Mahkemesinden bir ve Bakırköy 9. Sulh Ceza Mahkemesinden bir karar olmak üzere dört mahkeme kararının intikal ettiği'' bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

''Bu kararların gereği kapsamında ilgili İnternet sitelerinin yetkilileriyle irtibat kurulmak suretiyle ivedilikle işlem tesis edilmiştir. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığına intikal eden toplam 68 İnternet adresi içeriğiyle ilgili olarak bu içeriklere erişimin engellenmesi yönünde İnternet sitesi ilgililerine bildirimde bulunulmuştur.

Bahse konu görüntüler; 5651 sayılı Yasanın 8. Maddesinde sayılan müstehcenlik suçu kapsamında yargı kararları ile Telekomünikasyon İletişim Başkanlığına intikal etmiş olup yargı süreci dahilinde işlemler icra edilmektedir.

Mahkeme kararlarında bulunan İnternet sitelerinin bir kısmı kamuoyunca bilinen ve çok sayıda kullanıcısı olan İnternet adresleridir. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığınca gerçekleştirilen uyar-kaldır yöntemi ile sadece suça konu kısımların çıkartılması sağlanmış böylece kullanıcı sayısı yüksek bu sitelere erişim imkanı devam ettirilmiştir. Dört mahkeme kararına konu 68 İnternet adresinden 3 tanesi içerik çıkarmadığından alan adı ya da alt adından tümüyle erişime engellenmiş, 2 İnternet sitesi ile ilgili içerik çıkarma işlemi devam etmektedir.

Bilindiği üzere, internet sitelerinden içerik çıkartılmadıkça sadece internet sitesine erişimi engellemek alternatif yollardan aynı içeriğe ulaşılmasını önleyememekte, dolayısıyla suça konu içeriğe ulaşılmaya devam edilmektedir.''





