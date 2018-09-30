MHP'de ittifak görüşmelerini yürütecek isimler belli oldu

MHP'de Genel Başkanı Yardımcıları Semih Yalçın ve Sadir Durmaz, AKP ittifak görüşmeleri için resmen görevlendirildi.

Habertürk'ün aktardığına göre, MHP'de Genel Başkan Yardımları Semih Yalçın ile Sadir Durmaz, AKP ile yerel seçimlerde ittifak görüşmeleri için resmen görevlendirildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 24 Haziran seçimlerinde AK Parti ile yürüttükleri 'cumhur ittifakı' işbirliğini yerel seçimlerde de sürdürmek istediklerini, partisinin İstanbul'da aday çıkarmayıp AKP'ye destek vereceğini açıklamıştı.

AKP ise Numan Kurtulmuş ile Mehmet Özhaseki görevlendirilmişti.