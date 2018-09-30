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Politika

MHP'de ittifak görüşmelerini yürütecek isimler belli oldu

AKP'de ise ittifak görüşmeleri için Numan Kurtulmuş ve Mehmet Özhaseki'yi görevlendirilmişti

30 Eylül 2018 18:28

MHP'de Genel Başkanı Yardımcıları Semih Yalçın ve Sadir Durmaz,  AKP ittifak görüşmeleri için resmen görevlendirildi.

Habertürk'ün aktardığına göre, MHP'de Genel Başkan Yardımları Semih Yalçın ile Sadir Durmaz, AKP ile yerel seçimlerde ittifak görüşmeleri için resmen görevlendirildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 24 Haziran seçimlerinde AK Parti ile yürüttükleri 'cumhur ittifakı' işbirliğini yerel seçimlerde de sürdürmek istediklerini, partisinin İstanbul'da aday çıkarmayıp AKP'ye destek vereceğini açıklamıştı.

AKP ise Numan Kurtulmuş ile Mehmet Özhaseki görevlendirilmişti.

 

 

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