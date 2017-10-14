MHP'de istifalar sürüyor; Kastamonu'da 100 partili istifa etti

Kastamonu’nun Küre ilçesinde, ilçe başkanı da dahil olmak üzere 100 kişi MHP ilçe teşkilatından istifa ederek Meral Akşener’in kuracağı partiye katılacaklar.



İlçe başkanı Muammer Türkoğlu’yla birlikte 100 MHP’li, bugün (14 Ekim 2017) ilçe seçim kuruluna giderek istifa dilekçelerini verdi.

Türkoğlu, MHP’li muhaliflerin kongelerinin geçersiz sayıldığını hatırlatarak şunları kaydetti: “MHP genel merkezi, baştan itibaren demokratik ve meşru bir hak olan kongre talebini ihanetle eş tutmuş, kongre talep edenlere akıl almaz iftira ve hakaretlerde bulunmuştur. Yaşanılan bu süreç ve referandum süreci, MHP genel merkeziye yollarımızın tamamen ayrıştığını, ülkü ve gönül birlikteliğimizin kalmadığını net olarak ortaya çıkarmıştır.”

"Mücadelenin artık MHP çatısı altında sürdürülmesi mümkün gözükmemektedir"

MHP çatısında kalmanın fikirlerini iktidara taşımaya katkısı olmayacağını düşündüklerini aktaran MHP’li yönetici, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kuşkusuz ki ideallerimizi, fikirlerimizi iktidara taşımak için mücadelemiz sürecektir. Zira bu bizler için yaşama gayesidir. Ancak bu mücadelenin artık MHP çatısı altında sürdürülmesi mümkün gözükmemektedir. Bu nedenle sayın Meral Akşener’in kuracağı yeni partiye destek vereceğimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz.”

MHP’den şimdiye kadar en az 3.470 kişi istifa edip Akşener’e katıldı.