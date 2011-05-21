MHP'de istifa fırtınası

T24- MHP'deki kaset skandalı Türk siyasi tarihinde görülmemiş sonuçlar yarattı ve son dalgada bir günde 6 MHP yöneticisi birden istifa etmek zorunda kaldı. Dört üst düzey MHP'linin gizli görüntülerini internete koyduktan sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli istifa etmediği takdirde 6 MHP'linin daha kasedini yayınlayacaklarını açıklayan "Farklı Ülkücüler" grubunun internet sitesinde bugün (21 Mayıs 2011) MHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ekici'nin kasedini yayınlandı. Yayının ardından kasetleri olduğu iddia edilen MHP Genel Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Osman Çakır, Ümit Şafak, MHP Genel Sekreteri Cihan Paçacı ve MHP Başkanlık Divanı Üyesi Mehmet Taytak istifa etti. Kaseti yayınlanan MHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ekici de "Milletimden özür diliyorum. Savaşım şimdi başladı" diyerek yazılı olarak istifa ettiğini açıkladı. Daha önce kimseden istifa istemeyeceğini bütün sorumluluğu üzerine aldığını açıklayan Bahçeli, ilk üç istifadan sonra yaptığı açıklamada "istifaları kendisinin talep etmediğini" belirtti. Son olarak MHP'nin kilit isimlerinden Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Deniz Bölükbaşı da istifasını verdi ve son kaset skandalına hedef olan 6 isim de bir günde istifa etmiş oldu. MHP'de ilk olarak 26 Nisan'da yayınlanmaya başlayan kasetlerden sonra Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin de dahil olduğu 16 kişilik MHP Başkanlık Divanı 7 kişiye düşmüş oldu.



MHP'de yeni kaset SKANDALI!











MHP'yi sarsan kaset skandalında ikinci bir istifa dalgası yaşanıyor. Farklıülkücülük adlı site MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye 18 Mayıs'a kadar süre vermiş, istifa etmediği takdirde yeni kasetlerin yayınlanacağını duyurmuştu.

18 Mayıs'ta ise aralarında Osman Çakır'ın da bulunduğu 6 ismin kasetleri olduğunu belirtmiş ve istifa etmezlerse yayınlama tehdidinde bulunmuştu. Bu sabah ilk kayıt yayınlandı.

Daha önce gizli bir çekimlerinin yayınlanmasının ardından istifa eden 4 MHP'li istifa etmişti. Bu sabah Osman Çakır, Mehmet Ekici, Cihan Paçacı, Ümit Şafak, Mehmet Taytak ve Deniz Bölükbaşı da bu kervana katıldı.

Gizli çekimlerin internette yayınlanmasının ardından Genel Başkan Yardımcısı Recai Yıldırım, Bülent Didinmez, İhsan Barutçu ve Metin Çobanoğlu partiden ayrılmıştı.

Bu sabah ilk istifa MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Osman Çakır'dan geldi. Çakır, yaptığı yazılı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcılığı, Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinden ve Parti üyeliğinden, Samsun Milletvekili Adaylığından istifa ettim" ifadelerini kullandı.



İkinci istifa Ekici'den

İkinci istifa MHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ekici'den geldi. Ekici, partideki görevlerinden, parti üyeliğinden ve Yozgat milletvekili adaylığından istifa ettiğini açıkladı.

Ekici, yaptığı yazılı açıklamada, ''Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcılığı, Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinden ve Parti üyeliğinden, Yozgat Milletvekili Adaylığından istifa ediyorum. Milletimden özür diliyorum. Savaşım şimdi başladı'' ifadelerini kullandı.

Üçüncü istifa eden ise MHP Genel Sekreteri Cihan Paçacı oldu. Paçacı, partideki görevlerinden, parti üyeliğinden ve Ankara milletvekili adaylığından istifa ettiğini açıkladı.

Paçacı, yaptığı yazılı açıklamada, ''Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreterliği, Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinden ve Parti üyeliğinden, Ankara Milletvekili adaylığından istifa ediyorum'' ifadelerini kullandı.



6 kaset 6 istifa

Son istifa da MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Bölükbaşı'ndan geldi. Bölükbaşı partideki görevlerinden ve Ankara milletvekili adaylığından istifa ettiğini açıkladı.

MHP'nin siyasi varlığına kastetmeyi amaçlayan bir internet sitesinde şahsını da hedef alan iddiaların yeraldığını bildiren Bölükbaşı, ''Bu iftira ve tehditlerle ilgili olarak adli makamlar soruşturma başlatmıştır. 12 Haziran 2011 seçimlerine gidilen süreçte bu tezgah ve sahte suçlamalar vesilesiyle MHP'ye zarar verecek tartışmalara hiçbir şekilde yer bırakmamak düşüncesiyle Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yönetim Kurulu ve Genel Başkan Yardımcılığı görevlerimden ve milletvekili adaylığından istifa etmiş bulunuyorum. Bu çirkin siyasi tezgahın arkasındaki yurtiçi ve yurtdışı karanlık yüzler sürmekte olan adli soruşturmada ortaya çıkacaktır." dedi.





Başkanlık Divanı 7 kişiye düştü



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de aralarında bulunduğu 16 kişilik Başkalık Divanı üye sayısı istifalar sonrası 7 kişiye düştü.



Son istifalar sonrası MHP Başkanlık Divanı şu şekilde oluştu:



- Devlet Bahçeli

- Muzaffer Çakmaklı

- Edip Semih Yalçın

- Tunca Toskay

- Münir Kutluata

- Faruk Bal

- İsmet Büyükataman







BTK, internet sitesine erişimi durdurdu



Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB), bugün 6 toplamda 10 MHP'li milletvekilinin istifa etmesine neden olan görüntüleri yayınlayan internet sitesine erişimi yasakladı.

Erişime kapatılan sitedeki açıklamada şöyle denildi;

"5651 sayılı yasa uyarınca katalog suçlar kapsamında yapılan teknik inceleme ve hukuksal değerlendirme sonucunda, adı geçen internet sitesi hakkında Telekominikasyon İletişim Başkanlığı'nın 01/04/2011 tarih ve 421.02.00.2011 - 129032 nolu kararı gereğince İDARİ TEDBİR uygulanmaktadır."



