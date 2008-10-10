MHP'de ilk Genelkurmay Başkanı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.Saat 11.30'da MHP Genel Merkezi'ne gelen Başbuğ'u, Bahçeli kapıda karşıladı.İkili basın mensuplarına tokalaşarak poz verdi.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 90 dakika sürdü.



Görüşme sonrası Başbuğ kısa bir açıklama yaptı. MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye iade-i ziyarette bulunduğunu ifade eden Başbuğ, şunları söyledi: "Bugün kendileri ile çok yararlı, detaylı görüş alış-verişinde bulunduk.Önce Sayın Baykal ile yaptığımız görüşmede olduğu gibi özellikle bugün Türkiye'nin terörle mücadelede bulunduğu durumla ilgili bazı bilgileri ve görüşlerimizi kendilerine ilettik. Bundan sonra terörle mücadele de Türkiye'nin neler yapması gerektiği yönündeki düşüncelerimizi ifade ettim. Kendilerinin önerilerini dinledim. Bu açıdan bu görüşmenin çok yararlı olduğunu düşünüyorum.Sayın Bahçeli, MHP Genel Merkezi'ni ilk ziyaret eden Genelkurmay Başkanı olduğumu söyledi. Bundan da büyük mutluluk duyuyorum."



Başbuğ, gazetecilerin Bahçeli'nin 'tampon bölge' önerisine ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Babaoğlu'na ilişkin sorulara yanıt vermedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise herhangi bir açıklama yapmadı. Bahçeli gelişte olduğu gibi çıkışta da Başbuğ aracına kadar uğurladı.





