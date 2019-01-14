MHP'de il başkanları yerel seçim için toplanıyor

ANKARA, (DHA)- MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Perşembe günü Kızılcahamam\'da yapılacak \'İl Başkanları Toplantısı\'nda Cumhur İttifakı\'nın esaslarına riayet için yapılması gerekenler ve 31 Mart Yerel seçimleriyle ilgili teşkilatların yürüteceği genel çalışmaların ele alınacağını açıkladı.

MHP\'li Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamasında, Türkiye\'nin Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerin ardından yeni bir safhaya girdiğini belirtti, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından bu dönemin, \'Cumhuriyetimizin 3\'üncü Evresi\' olarak nitelendirildiğini söyledi. Yalçın, \"Bu dönem, siyasette yeni kurum ve kuralların oluşmaya, toplumsal dinamiklerin değişmeye başladığı bir zaman dilimidir. 15 Temmuz ihanet girişimi sonrasının millî mutabakat zemininde teşekkül eden Cumhur İttifakı, Türk siyasi hayatındaki değişimin önemli bir parçasıdır. Bu değişim sürecinin kaçınılmaz sonucu olarak seçmen psikolojisinde ve sandık demokrasisinde de dönüşüm meydana gelmiştir. Artık seçimlerin basmakalıp bakış açılarıyla değerlendirilemeyeceği, sandık iradesinin algı çalışması kokan kamuoyu yoklamalarıyla manipüle edilemeyeceği bir döneme girilmiştir\" dedi.

\'ALIŞILMIŞ ANALİZLERİN RAFA KALDIRILMASI GEREKMEKTEDİR\'

Cumhur İttifakı\'nın 24 Haziran seçimlerinde bütün ezberleri ve yanlış hesapları bozduğunu kaydeden Yalçın, \"Kargaşa, kaos ve kriz bekleyenlerin hevesleri kursaklarında kalmıştır. Ülkemizi 2023\'ün büyük Türkiye\'si vizyonuna taşıyan süreci durdurmak isteyenlerin umutları başka bahara kalmıştır. Cumhur İttifakının güçlü bir siyaset aritmetiği üreterek oyun bozmakta ve millî mutabakat ruhunu kalıcı kılmakta başarı sağlaması, 31 Mart\'ta yapılacak yerel seçimlere de aynı anlayışla girilmesinin değerini ön plana çıkarmıştır. 31 Mart Yerel seçimleri, yalnızca politik ve akademik çevrelerde değil; kamuoyunda da 24 Haziran seçimleriyle başlayan dönüşüm ve değişimin yüksek çıtalarından, yeni yönetim modelini sağlamlaştıran kilometre taşlarından biri olarak algılanmaktadır. Vatandaşlarımızın, yerel seçimlerde oyunu aynı bilinçle kullanacağı tabiidir. Bu itibarla; genel seçimlerde görüldüğü gibi, yerel seçimlerle ilgili alışılmış analizlerin, beylik değerlendirmelerin rafa kaldırılması gerekmektedir\" diye konuştu.

Yalçın, MHP\'nin kuruluşundan bu yana Türkiye\'de uzlaşma kültürünün demokratik siyasi geleneklerinin bir parçası hâline gelmesine önemli katkılarda bulunduğuna dikkat çekerek, \"Cumhuriyet\'imizin eriştiği yeni safhanın önemli bir merhalesi olarak gördüğümüz 31 Mart Yerel Seçimlerine hazırlık mahiyetinde, 17 Ocak Perşembe günü Kızılcahamam\'da MHP İl Başkanları Toplantısı gerçekleştirilecektir. Toplantıda, Cumhur İttifakının esaslarına riayet için yapılması gerekenler ve 31 Mart Yerel seçimleriyle ilgili teşkilatlarımızın yürüteceği genel çalışmalar ele alınacaktır\" dedi.

