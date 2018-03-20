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MHP'de gözler A takımında; birçok vekil genel başkan yardımcılığı koltuğundan oldu

Daha önce genel başkan yardımcılığı görevinden istifa eden Zuhal Topçu'nun yeniden MYK listesinde yer alması sürpriz oldu

20 Mart 2018 00:15

Hülya Karabağlı

12. Olağan Kurultayı’nda 75 kişilik Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesinden 45'inin değiştirildiği MHP‘de gözler Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin 13 kişiden oluşan ‘A takımına’ çevrildi. Kulislerde, Bahçeli’nin 2019'a birlikte yürüyeceği  yakın çalışma arkadaşlarını perşembe günü belirleyebileceği ifade ediliyor.

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MHP’de çizik yiyen ve MYK dışında kalan milletvekillerinin durumu tartışma konusu. Geçtiğimiz hafta TBMM Genel Kurulu'nda  CHP’li İzmir Milletvekili Musa Çam’a saldıran grubun içinde yer alan Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin,  milletvekilleri Ahmet Kenan Tanrıkulu, Ahmet Selim Yurdakul, Mehmet Günal, Mehmet Erdoğan, Muharrem Varlı, Mustafa Mit, Oktay Öztürk, Ruhi Ersoy, Saffet Sancaklı yeni MYK listesinde yer almıyor.

Vekiller niye Meclis’e çekildi

Kulislerde, MYK’ya giremeyen milletvekillerinin Meclis'te daha çok öne çıkacaklarına ilişkin değerlendirmeler de var.  Genel Başkan'ın Meclis grubunun daha güçlendirilmesini istediği belirtiliyor. Ancak, şimdilik bunlar söylentiden ibaret.

Yeni MYK'da kadın oranında artış oldu. MYK'da 6 olan kadın sayısı 10'a çıktı. Ruhsar Demirel ile Nevin Taşlıçay yerlerini korurken önemli sürprizler de yaşandı.
Çocuğa cinsel istismar ve kadına  şiddet çalışmalarıyla adı öne çıkan ve Türkiye'nin ruh sağlığı  çalışması ve  yasa teklifini sunan Aydın Milletvekili Deniz Depboylu sürpriz bir biçimde  yeni MYK’de yer aldı. Genel Başkan Yardımcılığı görevinden daha önce istifa eden Ankara Milletvekili Zuhal Topçu da yeni listeye girerek sürpriz yaptı. İstanbul Milletvekili Arzu Erdem ise yeni MYK'da  yer almadı.
1980 ya da öncesi sağ ve sol kavgasında ve MHP davalarında cezaevine giren ülkücüler ile Ülkü Ocakları'ndan genç isimler de MYK’ye girdi.

Blok listeyle  gidilen kongrede  MYK'nın yarısından fazlası değişmiş  oldu.

İşte MHP'nin yeni MYK  üyeleri:

 

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