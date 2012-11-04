Devlet Bahçeli 9 maddelik milli mutabakat metnini açıkladı

Milliyetçi Hareket Partisi'nin 10. Olağan Büyük Kurultayı Ankara Arena Spor Salonu'nda yapılıyor. Divan Başkanı tek aday olarak Tuğrul Türkeş seçildi. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kurultay konuşması yaklaşık 2 saat sürdü. 'Kurultayda sigara içildiği' iddiası nedeniyle Sağlık Bakanlığı kurultaya yetkililerini gönderdi. Toplam 1216 delegenin oy kullandığı kurultayda Devlet Bahçeli 401, Koray Aydın 72, Musallat Dervişoğlu 41 delegeninin imzasıyla genel başkan adayı oldu. Koray Aydın taraftarlarının tezahüratları üzerine Divan Başkanı Tuğrul Türkeş uyarı konuşması yaptı.

Kurultay'da konuşan Devlet Bahçeli, "Kendimiz olarak, kendimiz kalarak düşüncelerimizden ayrılmadan iktidar olabileceğimizi göstereceğiz. Okyanus ötesine tutunmadan Türk milletinin iktidarını kuracağımızı mutlaka ispatlayacağız" dedi. Bahçeli 9 maddelik milli mutabakat metnini açıkladı.

Devlet Bahçeli'nin altıncı kez genel başkanlığa aday olduğu kurultayda, bin 241 delegeden bin 216'sı oy kullanacak. Kurultayda divan başkanlığına Tuğrul Türkeş seçildi.

Kurultayda "Fedakar dava arkadaşlarım, yiğit bozkurtlarım, sevgili asenalar, bugün Ankara bir başka güzel. Yenilmedim, yenilmeyeceğim diyen millet sevgisi Ankara'da buluştu" diye seslenen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:

"Gelecek endişesi taşıyan herkes üç hilale bel bağladı. Akdeniz'in hatıralarını, Karadeniz'in çırpınışını ve Ege'nin meydan okuyuşunu getirdiniz sefa geldiniz.

Bayrak çekildiği yerde nazlı nazlı dalgalanıyor, sonsuza dek dalgalanacak. Milliyetçi hareket varsa umut vardır.

Medeniyetler arasındaki çatışmaya Türk birliği hala umut olmaktadır.

AKP tercihini yapmıştır, karanlık seçimini milletimizin gözü önünde gerçekleştirmiştir. Az kalsın PKK ve İmralı canisiyle gurur duyduklarını ilan edecekti. Onların gururu Mehmetçiğin kanını akıtan peşmergedir, bizim gururumuz sizlersiniz. AKP, teröristlerle onur kazansın, bize şehit analarının varlığı yeter. AKP, Oslo'da düşmanla masaya otursun, biz sizlerle olalım yeter.

Siz bunlara bakmayın, mümtaz fertler bu salondadır. Milliyetçi hareket tarafı belli ve gözkamaştırıcıdır. MHP, 43 yılı geride bırakarak yola emin adımlarla devam etmektedir. MHP, Türkiye merkezli yeni bir medeniyet anlayışını kendisine hedef olarak seçmiştir.



'Başbakan'ın 2071 hedefi aldatmaca'



2023 projesini 1997 yılından bu yana gündeme getiren MHP'dir. Başbakan 2023 projesini kendisine maletmekten vazgeçmemektedir.

Başbakan Erdoğan'ın 2071 hedefi aldatmacadır. Bu gidişle Malazgirt Zaferi'nin bininci yıl dönümünde Anadolu'da Türk milleti kalmayacaktır. Başbakanın 2071 hedefinde Türk milleti yoktur. Başbakanın 2071 hedefinde Türk yoktur, Türk vatanı da yoktur.



'Ülkücü vicdanın ağırlık merkezidir'



Ülkücü; Türk miletinin umududur, Türkçe duyan, Türkçe seslenen ve Türkçe bakandır. Ülkücü Bosna'da yıkılan ve yakılan hayallerin tamircisidir. Ülkücü, vefanın ve vicdanın ağırlık merkezidir.



'Okyanus ötesine tutunmadan iktidar olacağız'



Kendimiz kalarak, kendimiz olarak, benliğimizden, ülkülerimizden ve düşüncelerimizden ayrılmadan iktidar olunabileceğini inşallah göstereceğiz, inşallah kanıtlayacağız. Okyanus ötesine tutunmadan Türk milletinin iktidarını kuracağımızı mutlaka ispatlayacağız.

Küresel ayak oyunlarına uyduluk yapmadan, emperyalistlerin dümen suyuna girmeden, değerlerimizi ve milletimizin varlık haklarını peşkeş çekmeden iktidara ulaşılacağını dosta da düşmana da göstereceğiz.

Bu zor değildir. Bu imkânsız değildir. Ülkücü Cumhurbaşkanı, Ülkücü Başbakan ve Ülkücü Meclis başkanının aynı anda ve eşgüdüm halinde bulunması ve çalışması hayal değildir.

Biz ya devlet ülküleşecek ya da ülkücüler devletleşecek desturunu yıllar öncesinde bunun için haykırdık.



'Vatanımızı taksimat yaptırtmayız'



Ölürüz de milletimizden vazgeçmeyiz. Ölürüz de bir tek insanımızdan taviz vermeyiz. Ölürüz de vatan toprakları üzerinde taksimat yaptırtmayız. Ve Ne Mutlu Türküm Diyene sözünden de asla ayrılmayız.



'Haklı çıktık'



AKP'nin 3 Kasım'da iktidara gelişi bize göre Türk milletinin 5. yıkımıdır. AKP'nin neden olduğu buhran ve tehlikeler artık ağırlaşmıştır.

Sözde Kürt sorununu tanımadan uzaklaşın dedik, haklı çıktık. İmralı'yı siyasallaştırırsanız örgütü yönetir dedik, haklı çıktık. Adaleti siyasallaştırmayın, hukuk devletini yok edersiniz dedik, haklı çıktık. AKP zihniyetine ne dediysek, haklı çıktık.



'Varsın çözüm karşıtı desinler'



Türkiye'de Kürt sorunu yoktur, Türk milleti üzerinde oynanan oyunlar vardır. Sözde Kürt sorunu şark meselesinin bir parçasıdır. Sözde Kürt sorunu Sevr paçavrasının bir eseridir.

Türkiye'de yakında büyükşehirler yasası ile eyalet sistemine geçilecektir. Üç hilal teslim alınmadıkça, hainler nefes alamayacaktır.

Bize çözüm karşıtı diyenler varsın desinler. AKP ve CHP sözde aydınlar tarafından alkışlansın, bizim gündemimizde bile değil.

Kimliksiz, parçalı millet anlayışı sürdürülmektedir. Bölücü talepler siyasi arenaya taşınmıştır.

Başta milletvekilimiz Engin Alan olmak üzere mücadele kaharamanları parmaklıklar arkasına atışmıştır. Bugün durum çok ciddidir tehdit çok açıktır.

Milliyetçi Hareket Partisi de, milli değerlerine, milli kimliğine, vatanına ve devletine, bayrağına ve bin yılın göz nuruna sonuna kadar sahip çıkacak aziz milletimize inanmakta ve bunun için de “Türk Milleti Sensiz Asla” diyerek kararlılık beyanında bulunmaktadır.

Bu kapsamda 10. Olağan Büyük Kurultayımız vesilesiyle, belirlediğimiz şu milli mutabakat ve hususların herkes tarafından bilinmesini istiyor ve bunu temenni ediyorum:

1- Türkiye devleti sokakta bulunmamıştır. Sokağa, teröre ve AKP’ye de teslim edilmeyecektir.

2- Türkiye Cumhuriyeti Devleti tektir, ülkesi ve milleti bir ve bütündür.

3- Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu ve sahibi topyekûn büyük Türk milletidir.

4- Türkiye Cumhuriyet Devleti’ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes; ırk, dil, din ve mezhep farklılığına bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türk milletinin eşit ve saygın fertleridir. Milli varlığımızın temeli bu mensubiyet şuuru ve milli birlik ruhudur ve Türklük üst ve vazgeçilmez kimliğimizdir.

5- Türk milletine yeni kimlik ve isim arayışları, yeni vatandaşlık icatları boş ve nafile faaliyetler olarak kalmaya her zaman mahkûmdur.

6- Türk milleti varsa, Türkiye Cumhuriyeti Devleti de ilelebet payidar kalacaktır. Unutulmasın ki, Türkiye asla Türk milletsiz olamayacaktır.

7- Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ve büyük Türk milletinin varlığına Türk milliyetçileri bir, iri ve diri olduktan sonra kimse son ihanet vuruşunu yapamayacak ve kâbus rüyaları gerçekleşmeyecektir.

8- Bu yüzden, Milliyetçi-Ülkücü Hareket’in, hain emeller karşısında sessiz, duyarsız, tepkisiz ve hareketsiz kalması asla düşünülemeyecektir.

9- Türkiye bizimdir, bu aziz vatan hepimizindir ve bunun için haykırarak diyoruz ki; Türk Milleti Sensiz Asla.Türkiye devleti sokakta bulunmamıştır; sokağa, teröre teslim edilmeyecektir."



7 başkan aday adayı



Kurultay'da partinin yönetim kadrosu da yeniden şekillenecek. Kongrede, genel başkanın yanı sıra Merkez Yürütme Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleri de seçilecek.

Birçok ülkeden davetlinin bulunduğu kongrede, Alparslan Türkeş’in ölümünden sonra ilk kez ciddi bir liderlik yarışı yaşanacak. MHP'de genel baskan adayı olmak icin tüzük gereği 40 delegenin imzası gerekiyor.

Kongrede 11 adayın yarışması bekleniyordu ancak 4 aday Devlet Bahçeli lehine adaylıktan çekildi. MHP'nin ilk kadın genel başkan adayı olması beklenen Nurhan Karakan'ın da aday olmayacağı öğrenildi.

Adaylar arasında MHP Trabzon Milletvekili Koray Aydın, MHP eski İzmir İl Başkanı Müsavat Dervişoğlu dikkat çeken isimler.



En güçlü rakip Koray Aydın



MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin en güçlü rakibi ise Koray Aydın. Eski Bakan Koray Aydın, ikinci kez Bahçeli'ye karşı yarışacak.

Alparslan Türkeş'in vefatının ardından ilk kez 1997 yılında genel başkanlığa seçilen Bahçeli, 2000, 2003, 2006 ve 2009 yıllarındaki kongrelerde de genel başkanlık koltuğunu korumuştu.



'Türk milleti, sensiz asla'



Kurultay'ın sloganı ise, "Türk milleti, sensiz asla" olarak belirlendi.



'Posterimi asmayın'



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kongrede salonda posterlerinin asılmamasını istedi. "Ben de herkes gibi adayım" diyen Bahçeli, posterlerinin asılmaması talimatı verdi.

Kırmızı beyaz bayraklarla süslenen salonda platformun üstünde büyük Türk bayrağı, iki yanında da Atatürk ve Alparslan Türkeş fotoğrafları ve hemen altında da iki led ekran yer alıyor.

Salonda ''Devletsiz millet olmaz, milletsiz devlet olmaz'', ''İlkesi olmayanın ülkesi olmaz, ülküsü olmayanın ilkesi olmaz'', ''Biz büyük Türk milletiyiz'' ve ''1000 yıldır kardeşiz biz'' şeklinde pankartlar asıldı.