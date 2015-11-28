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Politika

MHP'de genel başkanlık krizi büyüyor; Koray Aydın adaylığını açıklayan ikinci isim oldu

Meral Akşener'in adaylığını pazartesi günü açıklaması bekleniyor

28 Kasım 2015 21:28

Eski Elazığ Milletvekili Sinan Oğan'ın ardından, MHP genel başkanlığına adaylığını açıklayan ikinci isim, eski Trabzon milletvekili Koray Aydın oldu. "Artık başkalarının balkon konuşmalarını dinlemeye tahammülümüz kalmadı" diyen Aydın, "MHP'yi geleceğe taşımak azmindeyim" sözleriyle adaylığını ilan etti.

Meral Akşener'in Pazartesi günü İstanbul'da düzenleyeceği bir basın toplantısıyla adaylığını açıklaması bekleniyor. Üç aday arasında kurultay toplanması konusunda bir süre genel merkezin kararını bekleme, ardından da delegelerden imza toplamak için birlikte harekete geçmek konusunda görüş birliğine varıldı.

 

"Ülkücülerin başka balkon konuşmalarını dinlemeye tahammülü kalmamıştır"

 

Al Jazeera'nın haberine göre, Ankara'da bir basın toplantısı düzenleyen Aydın, 1 Kasım seçim sonuçlarının MHP ve ülkücü harekette büyük bir hayal kırıklığı olduğunu söyledi ve şöyle devam etti:

"MHP ve ülkücü hareketin seçim akşamları başkalarının balkon konuşmalarını dinlemeye artık tahammülü kalmamıştır. 1 Kasım akşamı itibarıyla ülkücü hareket için zaman akmaz olmuş, adeta durmuştur. Bu yılgınlığın, bitkinliğin ve hayal kırıklığının aşılması ancak yenilenmeyle mümkündür. Bu yenilenmeyle tabana heyecan verecek bir ışık yakılmalıdır."

 

"MHP'yi geleceğe taşımak ve hep birlikte ülkücü geleneği inşa etmek azmindeyim"

 

Koray Aydın, Genel Merkez'e olağanüstü kurultay toplama çağrısı yaptı. Yeni bir başlangıç için toplanmasını istediği kurultayı "kadim bir Türk geleneği" olarak tanımlayan Aydın, kararın ülkücü iradeye bırakılmasını istedi. Aydın bu sözlerin ardından ülkücü hareket ve MHP içindeki geçmişini hatırlattı ve genel başkanlığa aday olduğunu açıkladı:

"Bu kutlu yoldan aldığım ilham ve hızla MHP'yi geleceğe taşımak ve hep birlikte ülkücü geleneği inşa etmek azmindeyim. Bu yolda hiç bir tereddüt taşımayan sizlerin öncüsü ve sözcüsü olmaya talibim."

 

"Ben Trabzonluyum, biz horonu dik oynarız"

 

Koray Aydın, basın toplantısında bir gazetecinin kurultay salonuna girme ile ilgili endişeleri olup olmadığına ilişkin sorusuna da yanıt verdi:

"Bu beni kapsamıyor herhalde. Ben Trabzonluyum. Biz horonu dik oynarız."

 

Daha önce de aday olmuştu

 

19., 24. ve 25. dönemlerde Trabzon, 21. dönemde de Ankara Milletvekilliği yapan Koray Aydın, 4 Kasım 2012 tarihinde yapılan MHP Olağan Kongresi’nde de MHP genel başkanlığına aday olmuş ve 441 oy alarak Devlet Bahçeli’nin ardından ikinci sırayı almıştı.

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