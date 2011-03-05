-MHP'DE ENGİN ALAN'IN ADAYLIĞI GÜNDEMDE KASTAMONU (A.A) - 05.03.2011 - MHP Genel Başkan Yardımcısı Ümit Şafak, emekli korgeneral Engin Alan'ın MHP'nin yol arkadaşı olduğunu, adaylığının da gündeme gelebileceğini ancak, yol arkadaşlığının adaylıktan daha önemli olduğunu söyledi. Şafak, Genel Başkan Yardımcısı Metin Çobanoğlu ile seçim çalışmaları yapmak amacıyla geldiği Kastamonu'da, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, ''Balyoz Planı'' davası sanıklarından Korgeneral Engin Alan'ın partilerinden milletvekili adayı olup olamayacağı yönündeki sorusu üzerine Şafak, ''MHP, cezaevinde bulunan kişilerin aday yapılması ve onların kurtarılması olarak düşünmez. 28 Ocak tarihinde yaptığımız toplantıda, önce seçim beyannamesi kamuoyu ile paylaşıldı. Türk milletine ve Türkiye Cumhuriyeti devletine önemli hizmetlerde bulunmuş, milletvekili, siyasetçi ve askerlerden oluşan bir grup partimize katıldı. Engin Alan Paşa, PKK ile mücadele de çok önemli hizmetler etmiş, çok kıymetli bir Paşadır. Engin Alan Paşa, MHP'nin yol arkadaşıdır. Adaylığı da gündeme gelebilir. Yol arkadaşlığı adaylıktan daha önemlidir'' dedi. Şafak, bir soru üzerine terör örgütü ile pazarlık yapılmaması gerektiğini ifade ederek, şunları söyledi: ''Dünyanın hiçbir yerinde devletin temeline dinamit koymak isteyen bir çete başı ile o devletin yetkilileri müzakere imzalamazlar. Ama biz biliyoruz ki, demokratik açılım süreci içerisinde zaman zaman hükümetin görevlendirdiği devlet memurları aracılığıyla Kandil'de pazarlıklar yapılmıştır. Şimdi yeni pazarlıklara yol açmak maksadıyla (hükümetle görüşeceğiz, o sebeple ateşkesi 21 Mart'a uzattık) demişti terör örgütünün başı. Biz bunları biliyoruz. AK Parti'nin BDP ile PKK ile pazarlıkları devam ediyor. Terör örgütü ile pazarlık olmaz. Terör örgütü, bir kişi kalmayıncaya kadar kırılmalıdır. Dünyada böyle yapılmıştır. Terör yok edilmelidir. Güneydoğu'da yaşayanlar bizim kardeşimizdir. Biz bin yıllık kardeşliğin bozulmasına da müsaade etmeyeceğiz. 12 Haziran'dan sonra da bu demokratik açılım ihanet projesi son bulacak inşallah.''