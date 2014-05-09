MHP'de de cumhurbaşkanı adayı tartışılıyor; işte öne çıkan 4 isim

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin AKP tabanından da oy alacak bir isim için arayışlarını sürdürdüğü bildirildi. Adaylarda "milliyetçi, muhafazakâr, demokrat ve cumhuriyete bağlılık" özellikleri aranırken İlhan Kesici, Taha Akyol ve Abdullatif Şener isimleri öne çıktı. MHP'nin cumhurbaşkanlığı adayları arasında eski AKP'li bakan Murat Başeskioğlu'nun da adının geçtiği öne sürüldü.

İktidar ve muhalefet partileri Cumhurbaşkanlığı adaylarını belirleme konusunda çalışmalarına hız verirken, MHP’de TBMM dışından aday gösterme eğilimi ağırlık kazandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin aklında, Meclis dışından, AKP tabanına da hitap edecek bir isim olduğu öğrenilirken, parti kulislerinde, “İlhan Kesici, Taha Akyol ve Abdullatif Şener”in isimleri konuşuluyor.

Bahçeli’nin diğer partilere, “alternatif isimlerle” gitmeye hazırlandığı bildirilirken, bir MHP yöneticisi, “Adayımız yüzde 90 dışarıdan, sivil bir isim” değerlendirmesi yaptı.



Çatı aday 2. tur için



Önder Yılmaz'ın Milliyet'teki haberine göre, MHP yönetimi “çatı aday” formülünün yanlış anlaşılmaması, her partinin kendi adayı ile ilk tura girmesi, ikinci tura kalınacağı dikkate alınarak isim belirlenmesinin önemine dikkat çekiyor.

Bahçeli, parti yönetiminin dışında, sivil toplum örgütleri ile yaptığı özel görüşmelerde nabız tutuyor. Cumhurbaşkanı adayını tarif ederken, “politize olmamış” kriteri getiren Bahçeli’nin aklında, Meclis dışından, AKP tabanına hitap edecek bir isim olduğu öğrenildi. MHP yönetimi, AKP seçmeninden oy alabilecek bir isme odaklandı. MHP’li adayın, geçmişte milliyetçi, muhafazakâr olan, ancak aynı zamanda demokrat ve cumhuriyet değerlerine sahip çıkarak siyaset yapmış, bugünlerde ise sivil toplum faaliyetleriyle öne çıkan isim olduğu ifade ediliyor.



Birileri ürküyor, kaçıyor, korkuyor



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, twitter’dan dün attığı mesajlarda “Geleceğimiz için ortak çatı, dirliğimiz için ortak akıl, birlik için ortak irade olsun diyoruz, ancak birileri ürküyor, kaçıyor, korkuyor. Nefsine yenilmiş, hırslarına boyun eğmiş, ideolojik önyargılarının esiri olmuş kim varsa belirsizlikten istifadenin peşine düşüyor. Yazıktır ülkemize, haksızlıktır milletimize, darbedir geleceğimize” dedi.

MHP'nin 'sürpriz adayı' Erdoğan'ın eski bakanı mı?

Radikal gazetesinden Ömer Şahin'in haberine göre ise, Bahçeli'nin geometrik çizimlerle desteklediği 'Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı adayı' formülü için, AKP hükümetlerinde de bakanlık yapan Murat Başesgioğlu'nun adı anılıyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geometrik şekillerle anlattığı ‘çatı formülü’ne uygun Cumhurbaşkanı adayı merak konusu oldu. Bahçeli'nin kafasındaki ismin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ’ın uzun süre kabinesinde yer verdiği MHP milletvekili Murat Başesgioğlu olabileceği konuşuluyor.

ANAP ve AK Parti hükümetlerinde İçişleri, Gençlik ve Spor ile Çalışma bakanlıkları görevinde bulunan Başesgioğlu’nun ismi 2007 yılında da gündeme gelmişti. Başesgioğlu’nu, dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal önermiş ve destek verebileceklerini söylemişti.

MHP’de Cumhurbaşkanı adayları olarak milletvekilleri Meral Akşener ve Tuğrul Türkeş’in de isimleri geçiyor. Gazi Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Rıza Ayhan da ismi geçen adaylar arasında.