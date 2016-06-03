MHP'de bir isim daha genel başkan adaylığını açıkladı

Eski MHP Milletvekili Süleyman Servet Sazak, MHP Genel Başkanlığı'na talip olduğunu söyledi.

Sazak, bir otelde düzenlendiği basın toplantısında, MHP'de bir kurultay sürecinin hasıl olduğunu, bu durumun aylardır kamuoyunun öncelikli gündemi haline geldiğini belirtti.

Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin, Alparslan Türkeş'in vefatı sonucu üstlendiği misyonla hareketi, herhangi bir ideolojik krize sokmadan bugünlere getirdiğini ifade eden Sazak, "Bugün hem camiamızda hem de milletimizin bütün kesimlerinde MHP kurultayına ilişkin, bu denli tartışma ve beklenti oluşması partimizde bir değişimin, esasında bir tazelenmenin zaruret haline geldiğini göstermektedir." dedi.

Sazak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu mirası kitapların tozlu sayfaları arasında unutturmayacağız. Başta genel merkez ve Genel Başkanımız olmak üzere bütün aday arkadaşlarımdan bu kutlu yarış sürecinde ülkücü terbiye ve Türk devlet geleneğine göre hareket etmelerini bekliyorum."

Uzlaşma çağrısı

Açıklamaları sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Süleyman Servet Sazak, parti genel merkezi ve kurultay çağrı heyeti tarafından iki ayrı tarih açıklandığının hatırlatılması üzerine, "Genel prensiplerimiz çerçevesinde bir uzlaşma olması arzusu içindeyiz. Biz ne hukuki bir zeminin, tartışmanın içerisinde oluruz ne de kimsenin vagonu oluruz." diye konuştu.