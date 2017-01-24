MHP'de bir ilçe teşkilatı daha referanduma 'Hayır' diyerek istifa etti

MHP teşkilatlarında arka arkaya gelen istifa haberlerine MHP’nin kalesi olarak bilinen Yozgat Akdağmadeni teşkilatının istifası da eklendi. İlçenin MHP teşkilatı topluca istifa etti.

Yeni anayasa teklifine karşı çıkan MHP Yozgat Akdağmadeni İlçe Teşkilatı, MHP Genel Başkan Yardımcılığından istifa eden Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Atilla Kaya’ya destek vererek, “Ülkücü düşmanlarıyla beraber olamayacaklarını” ilan edip, istifa etti.

İstifa duyurusunda “Ülkücüye eziyeti kendine hak gören ve yaptığı yanlışlardan sadece ‘Kandırıldık’ diyerek kurtulan bu arkadaşlar, ileride ‘Bunlar da bizi kandırmış’ diyebilecekleri ve özünde hiç sevmedikleri MHP yöneticilerini yanlarına aldılar. Bizler ülkücü düşmanlarıyla beraber olamayacağımızı ve referandumda da hayır diyeceğimizi belirterek istifa ediyoruz” açıklaması yaptı.

MHP Samsun İlkadım İlçe Başkanı Avukat Ali Korkmaz da referandumda ‘hayır’ diyeceğini açıkladı. Sosyal paylaşım sitesi Facebook’ta “Bağımsız Meclis. Güçlü Başbakanlık. İşte ihtiyacımız olan bu” yazısını paylaştı.