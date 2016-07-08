MHP'de bayramlaşma da mahkemelik oldu; Genel Merkez Meral Akşener'in ihracı için düğmeye bastı

MHP'de yılan hikâyesine dönen kurultay tartışmaları, Devlet Bahçeli'ye bayrak açarak genel başkan adayı olan Meral Akşener'in düzenlediği 'alternatif bayramlaşma' programıyla birlikte yeni bir boyut kazandı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin “alternatif bayramlaşma” programına ilişkin daha önce “Böyle bir bayramlaşmaya tevessül eden, bu oyunda hâlâ figür olarak görev alanlara tüzüğümüzün gereği yapılacak ve artık MHP’de bir ayıklanma mevsimi başlayacaktır” sözleriyle uyarıda bulunduğunu ifade eden MHP’li kurmaylar, “buna karşın düzenlenen programın ülkücüler arasında provoke anlamı taşıdığını” dile getiriyor.

Akşener ise olaydan sonra yakın çevresine şu değerlendirmelerde bulundu:

“Böyle bir olay yaşanmasını asla arzu etmedim. Yaşanan olaydan ötürü de çok üzgünüm. Bizim amacımız sadece partililerimizle bayramlaşmaktı ancak olayda provokasyon olduğu da çok açık. Bu mesele parti içi bir meseledir. Ancak bu parti içi meseleden nemalanmak isteyenler var, onlara da asla izin vermeyeceğiz. Bundan sonra da arkadaşlarımız daha itidalli davranmalı. Ülkücüleri karşı karşıya getirecek hamlelerin kimseye faydası olmaz. En ufak kırgınlık dahi istemiyorum. Herkes buna göre davranmalı.”

Akşener’in avukatı Feridun Bahşi de kendilerine gelen bilgilere göre, “otele gelenler arasında Ülkü Ocakları’nın Ankara ve ilçe yöneticilerinin olduğunu” ileri sürdü. Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün “olayla ilgili yaptığı inceleme kapsamında basından olayın görüntü ve fotoğraflarını istediğini” belirten Bahşi olayın ardından sorumlular hakkında kamu davası açıldığını söyledi. “Biz, açılan bu davanın takipçisi olacağız. Çünkü orada silahlar konuştu ve yaralananlar oldu ” dedi.

‘Çetin’i suçladı’

Bahşi ayrıca, olaydan bir gün önce Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin’in kişisel Twitter adresinden “Değişimciyim diyen değişikler... Değişimciliğinize bayramla başladınız. Liderimiz Devlet Bahçeli, kucaklaşma yerimiz MHP. Bayramı, bayramlaşmayı bilmeyen... Kucaklaşmayı ayrışmaya dönüştüren, HIRS’larının esiri... Patronlarının kölesi... MHP’yi ve ülkücüleri bölme projesinin elemanı ve akseuarlarına ülkücülerin vereceği bir ders var. Sizlere ibretlik bir ders vereceğiz” paylaşımında bulunduğunu dile getirerek, “bu paylaşımı manidar bulduklarını” ifade etti.