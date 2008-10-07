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Politika

MHP'de başkanvekilleri değişmedi

Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve İzmir Milletvekili Oktay Vural yeniden MHP Grup Başkanvekilliği görevine seçildiler

07 Ekim 2008 03:00

MHP TBMM grup toplantısında, Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve İzmir Milletvekili Oktay Vural yeniden grup başkanvekilliği görevine seçildiler.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başkanlığında yapılan TBMM grup toplantısında, geçen yasama yılında görev alan grup yönetiminin bu yıl da görevlerine devam etmesi kararlaştırıldı.
Bahçeli'nin konuşmasının ardından basına kapalı bölümde, partinin TBMM grup başkanvekilleri, grup yönetim kurulu üyeleri, denetçi ve disiplin kurulu üyelikleri için seçim yapıldı.
Seçim sonucunda, MHP grup başkanvekilliklerini, bu yasama yılında da Mehmet Şandır ile Oktay Vural'ın yapmaları kararlaştırıldı.
Grup yönetiminde görev alan diğer üyeler ise şöyle:
Yönetim Kurulu: Hasan Çalış (Karaman), Yılmaz Tankut (Adana), Şenol Bal (İzmir), Süleyman Nevzat Korkmaz (Isparta), Kadir Ural (Mersin), Necati Özensoy (Bursa).
Denetçi: Ahmet Duran Bulut (Balıkesir) ve Mustafa Kemal Cengiz (Çanakkale).
Disiplin Kurulu: Rıdvan Yalçın (Ordu), Mümin İnan (Niğde) Muharrem Varlı
(Adana) ve Beytullah Asil (Eskişehir) ve Süleyman Latif Yunusoğlu (Trabzon). 

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