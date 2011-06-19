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Politika

MHP'DE BAŞKANLIK DİVANI BELLİ OLDU ANKARA (A.A)

19 Haziran 2011 18:33

-MHP'DE BAŞKANLIK DİVANI BELLİ OLDU ANKARA (A.A) - 19.06.2011 - MHP'de Başkanlık Divanı üyeleri belirlendi. Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığında parti genel merkezinde toplanan Merkez Yönetim Kurulunda (MYK), ilk olarak istifalar sonucunda boşalan yerlere yedek üyelerden atama yapıldı.  Daha sonra Başkanlık Divanı için oylamaya geçildi. Oylama sonucunda Genel Sekreterliğe İsmet Büyükataman getirilirken, Semih Yalçın, Faruk Bal, Münir Kutluata, Tunca Toskay, Mevlüt Karakaya, Tuğrul Türkeş, Emin Haluk Ayhan, Sadir Durmaz, Reşat Doğru, Ruhsar Demirel, Hamit Ayanoğlu ve Mustafa Erdem, Genel Başkan Yardımcısı oldu.  Muzaffer Çakmaklı ile Abbas Bozyel de Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapacak. 

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