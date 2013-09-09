MHP'de Ankara adayı belirsizliği sürüyor

MHP'nin yerel seçimlerde Ankara'da kimi aday çıkaracağına ilişkin çalışmalar sürüyor. Mansur Yavaş'a kapıları sonuna kadar kapatan MHP, yeni isimler üzerinde çalışırken Ankara konusunda ikiye ayrılmış durumda. Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ın başını çektiği grup; Mevlüt Karakaya gibi isimler üzerinde dururken Genel Başkan Yardımcısı Şevkat Çetin'in itirazları ise partiyi kitlemiş durumda.

MHP'de kılıçlar Ankara adayı için çekildi! Balgat yönetimi, Mansur Yavaş'ın üzerini çizerken şimdilik iki aday üzerinde duruluyor. Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Mevlüt Karakaya gibi isimleri dillendirirken Şevkat Çetin ise Gazi Üniversitesi eski rektörlerinden Rıza Ayhan'ın ismi üzerinde duruyor.

Ankara üzerinden bilek güreşi

MHP kulislerine göre Ankara adaylığı için Rıza Ayhan şimdilik liste başı; ancak Balgat'ta bu ismin adaylığına karşı çıkanlar var. Bu karşı duruşun temel nedeni ise Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şevkat Çetin... İddialara göre Çetin, son kongrenin ardından güçlenerek partiye geri döndü ve teşkilatlar üzerinde güç tazeledi. Çetin'in Ankara için hazırladığı listede ise Rıza Ayhan'ın dışında Osman Durmuş ve Kemal Çevik gibi isimler yer alıyor.

Turgut Altınok ismi gündemde

Bu arada AK Parti'den istifa eden Turgut Altınok'un ismi bir kez daha gündemde. Altınok'u büyükşehir için hazırlayan Durmaz ekibi, olası yasal sorunlar için de yedek bir liste hazırladı. Hakkında açılan bir dava nedeniyle mahkeme süreci devam eden Altınok'un adaylığı engellenirse listede yer alan Mevlüt Karakaya ve Mustafa Edrem gibi isimler gündeme getirilecek. Parti içinde Altınok'un adaylığına karşı çıkan Şevkat Çetin'in ekibi ise seçimlerde kasetlerin bir kez daha gündeme gelebilme ihtimalini öne sürüyor.