MHP'de Akşener depremi

Siyaset; yerel yönetim, Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlere odaklanırken, Meclis'te gözler bu yaz yapılacak TBMM Başkanlığı ve Başkanlık Divanı seçimlerine çevrildi.

TBMM Başkanı Cemil Çiçek'in görevine devam etme arzusunda olduğu öğrenilirken, AKP'de bu koltuk için Genel Başkan Yardımcıları Haluk İpek ve Hüseyin Çelik gibi isimler geçiyor.

Milliyet gazetesinden Önder Yılmaz'ın haberine göre, CHP'nin mevcut isimlerle yol devam etmesi beklenirken, MHP'de ise TBMM Başkanvekili Meral Akşener depremi yaşanıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile arası açılan Akşener'in TBMM Başkanvekilliği'ne devam etmesinin zor olduğu belirtiliyor. Bahçeli, Akşener'i devre dışı bırakacağını, "Meclis Başkanvekilliği'ni üstlenebilecek çok sayıda arkadaşımız var. Hepsinin tecrübe kazanması düşünülebilir" sözleriyle dile getirdi.

TBMM Başkanı Çiçek'in 12 Haziran 2011 genel seçiminin ardından 24. yasama dönemindeki 2 yıllık görev süresi Meclis'in kapanacağı Temmuz ayında sona eriyor. 3 yılı içeren ikinci devre TBMM Başkanlığı görevi için siyasi kulisler hareketlenmeye başladı. Mevcut Meclis Başkanı Çiçek'in görevini sürdürme niyetinde olduğu öğrenilirken, Ak Parti'de bu koltuk için ismi geçenlerin sayısı artıyor. Ak Parti Genel Başkan Yardımcıları Haluk İpek ve Hüseyin Çelik'in isimleri öne çıkıyor. Bakanlıktan ayrılan isimlerin de gözünün bu koltukta olduğu ifade edilirken, son karar için Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dan gelecek işaret bekleniyor. TBMM'deki aritmetik dikkate alındığında CHP ve MHP'nin yine sembolik adaylarla yarışa katılacağı dile getiriliyor.

'Akşener'e kötü haber'

TBMM Başkanı'nın seçiminden sonra oluşturulacak Başkanlık Divanı'na ilişkin CHP'nin Meclis Başkanvekili Güldal Mumcu ile devam etmesi bekleniyor. MHP'de ise değişime kesin gözüyle bakılıyor. Bahçeli ile arası açılan Akşener'in Meclis Başkanvekilliği görevini devam ettirmesine şans tanınmıyor. Bahçeli, bu konuya ilişkin olarak, "Akeşener'in yerine başka bir isim, değişiklik yapmayı düşünüyor musunuz" sorusunu, "Gerekiyorsa yapılır. Meclis Başkanvekilliği'ni üstlenebilecek çok sayıda arkadaşımız var. Hepsinin tecrübe kazanması da düşünülebilir" diye yanıtladı.

Bahçeli, kulislerde Akşener'le aralarında sorun olduğu bilgisinin dolaştığının anımsatılması üzerine, "Genel Başkan'ın kimseyle problemi olmaz. Genel Başkanın görevi probleme son vermektir" karşılığını verdi. Bahçeli, bir gazetecinin, "Akşener ile problem var, onu çözeceksiniz, o şekilde mi anlamamız gerekiyor" şeklindeki sorusu üzerine, "Bunu siz düşünürseniz onu bilemem ama bu görevi üstlenebilecek çok sayıda arkadaşımız vardır. Gerekirse bir görev değişikliği de söz konusu olabilir. Bunu da hiç yadırgamamak lazım" dedi.

'Saygı duymak lazım'

Akşener'in de görev değişikliği beklentisinde olduğu ve yakın çevresine, "Sürekli bir görevde kalmak doğru değil, milletvekilliği, bakanlık, Meclis Başkanvekilliği yaptım. Genel Başkan'ın tasarrufu ne olursa saygı duymak lazım" dediği öğrenildi.

'Ne olmuştu?'

Bahçeli, bir süre önce MHP'yi izleyen gazetecilerle buluştuğu yemekte Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin Akşener'in isminin öne çıktığı yönündeki hatırlatma üzerine, "MHP'de böyle bir görüş yok" demişti. Bahçeli'nin Akşener'e mesafe koyan bu tavrının altında Kasım 2012'de gerçekleştirilen MHP'nin 10. Büyük Kongresi'nin yattığı öğrenildi. Bahçeli'nin, İstanbul'da bir yemekte yaptığı konuşma nedeniyle Akşener'e tavır aldığı ve randevu taleplerini karşılıksız bıraktığı öne sürüldü. Sürekli Bahçeli'nin yanında bulunan Akşener'in bugüne kadar MHP liderinden uzak duran bir tablo çizdiği gözlendi.