MHP'de 89 ismin adaylığına veto

Milliyetçi Hareket Partisi’ne milletvekilli aday adaylığı için başvuran 1815 isimden 89’unu listeye almadı. Bu kişiler hakkında ‘FETÖ’ üyeliği, kadına şiddet, dolandırıcılık gibi iddialar bulunduğu kaydedildi.

MHP’nin 21 Mayıs'ta Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) sunulacak milletvekili aday listesindeki isimler yasa dışı eylemlerde bulunanlar, yüz kızartıcı bir suçu veya sabıkası olanların yer almaması için adaylar inceleme altına alındı. Bu çerçevede özellikle aday adaylarının referanslarına yoğunlaşıldı. Referanslar tek tek telefonla arandı, teşkilatlardan da ayrıntılı bilgi istendi. Çalışmalarını tamamlayan aday komisyonu, 1815 adaydan 89'unu FETÖ, kadına şiddet, dolandırıcılık gibi nedenlerle listeye almadı.

Bazı adaylarla ilgili Bahçeli de bizzat tahkikat yaptırdı

Hürriyet’te yer alan haberde, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de hukukçulardan oluşan güvenlik soruşturması grubu ile Milletvekili Aday Belirleme Komisyonu'nun çalışmalarının yanı sıra bazı aday adaylarıyla ilgili bizzat tahkikat yaptırdığı bilgisine yer verildi.

Başvuruda bulunan 1815 aday adayı arasında, “1 Kasım 2015 seçimlerinden sonra dik duramayan, farklı noktalarda tavır koyan ve hatta Bahçeli'nin ‘tarla kongresi’ olarak tanımladığı olağanüstü kongre girişimine katılanların da bulunduğu, bunların da ‘incelendiği ve ayıklandığı’” belirtildi.