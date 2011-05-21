-MHP'DE 5 İSTİFA ANKARA (A.A) - 21.05.2011 - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Ekici, Osman Çakır, Ümit Şafak, Genel Sekreter Cihan Paçacı ve Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Taytak, partideki görevlerinden ve milletvekili adaylıklarından istifa etti. Bir internet sitesindeki kaset iddiaları üzerine; MHP Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Ekici, Osman Çakır, Ümit Şafak, Genel Sekreter Cihan Paçacı ve Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Taytak, partideki görevlerinden ve milletvekili adaylıklarından istifa ettiklerini açıkladı. MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden Mehmet Ekici, yazılı açıklamasında, ''Milletimden özür diliyorum. Savaşım şimdi başladı'' ifadelerini kullandı. Partideki görevlerinden ve parti üyeliğinden istifa eden Ekici Yozgat milletvekili adaylığından, Paçacı Ankara milletvekili adaylığından, Çakır Samsun milletvekili adaylığından, Şafak ve Taytak ise İstanbul milletvekili adaylıklarından da istifa etti.