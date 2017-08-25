MHP'de 3 ilçede 200 istifa

Cihan KAYA/ORTACA (Muğla), (DHA) - MUĞLA\'nın Ortaca, Köyceğiz ve Dalaman ilçelerinde, aralarında eski ilçe başkanları, kadın kolları başkanları ve yönetim kurulu üyelerinin de bulunduğu toplam 200 kişi üyelikten istifa etti.

MHP Ortaca\'dan 50, Dalaman ve Köyceğiz\'den 75\'er olmak üzere MHP üyeliğinden 200 kişi istifa etti. MHP Ortaca eski İlçe Başkanı Sadık Gün, partiden gerçekleşen istifalar hakkında açıklama yaptı. 22 yıldır üyeliğinin yaparak çeşitli görevlerde bulunduğu partisinden istifa etmenin zor olduğunu belirten Sadık Gün, \"Bizim davamız bu ülkemize hizmet etmek, daha ileri gitmek. Biz partimiz daha ileri götürmek için değişim dedik. Genel Merkezimiz bize her türlü hakaret ve iftirada bulundu. Bunun sonucunda da yaptığımız istişareler neticesinde mensubu bulunduğumuz Milliyetçi Hareket Partisi\'nden istifa ettiğimizi kamu oyuna duyurmak için burada toplandık. Bundan sonra siyaset yapacak arkadaşlarımızla birlikte yeni oluşacak, Meral Akşener hanımefendinin liderliğindeki yeni oluşumda yer alacağız, Kamuoyuna saygıyla duyururuz\" dedi.

istifa edenler arasında eski ilçe başkanı Mehmet Akçil\'in yanı sıra, eski kadın kolları başkanı Meliha Maraşlı gibi isimler bulunurken, istifa edenlerin sayısının önümüzdeki günlerde daha da artacağı belirtiliyor.

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