T24 LogoT24 Logo
Politika

MHP'de 15 isme ihraç talebi

"Sabırla beklediğimiz bu süreçte maalesef uygun olmayan hareketlerle karşı karşıya kaldık"

09 Temmuz 2017 18:33

MHP Isparta il başkanlığı tarafından aralarında eski milletvekili ve eski il başkanının da bulunduğu 15 kişinin kesin ihraç istemiyle İl Disiplin Kurulu’na sevk edildiği belirtildi. İhraç listesinde eski Ülkü Ocakları başkanı, meclis üyeleri ve partinin tanınmış simalarından oluşan partililerin de bulunduğu kaydedildi.

'Partimizin aksi yönünde çalışma yürüttüler'

İddiaları doğrulayan MHP İl Başkanı İsa Yalçın, isim vermekten kaçınarak, “1 Kasım seçimlerinden sonra Milliyetçi Hareket Partisi’nin Isparta’daki birlik ve beraberliğinin bozulmaması için sayın genel başkanımızın bizlere söylediği veciz ifadeler doğrultusunda hareket ettik. ‘Ülkücü ülkücünün kardeşidir’ mantığı ile hareket ettik. Sabırla beklediğimiz bu süreçte maalesef uygun olmayan hareketlerle karşı karşıya kaldık. Milliyetçi Hareket Partisi’nde almış oldukları görevlerle bilinen arkadaşlarımız her türlü iyi niyetli çalışmalara ve yaklaşımlara rağmen parti programına uymamışlardır. Partimizin görüşlerinin aksine çalışmalar yürütmüşlerdir. Bu kişilerle ilgili aynı partide siyaset yapmama kanaati oluşmuştur” dedi. (DHA)

ETİKETLER

MHPİhraçTalepIspartaDevletBahçeliDisiplin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24