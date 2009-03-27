T24 LogoT24 Logo
Politika

MHP, YSK'ya başvurdu

MHP, YSK'ya başvuruda bulunarak, seçim sonuçlarına ilişkin veri girişlerinin siyasi partiler tarafından takibine imkan sağlanmasını istedi

27 Mart 2009 02:00

MHP, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvuruda bulunarak, seçim sonuçlarına ilişkin veri girişlerinin siyasi partiler tarafından takibine imkan sağlanmasını istedi.

MHP Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Didinmez imzasıyla YSK'ya yapılan başvuruda, Pazar günü yapılacak yerel seçim sonuçlarının alınmasında YSK tarafından kullanılacak SEÇSİS sisteminin çalışma yöntemi ve tutarlılığı konusunda "olumsuz" görüş ve düşüncelerin uzun bir süredir kamuoyu nezdinde konuşulur ve tartışılır olduğu ifade edildi.

Anayasa'nın 79. maddesinde seçimlerin tarafsızlığı ve bağımsızlığının YSK nezdinde hakim teminatı altına alındığını anımsatılarak, şu taleplerde bulunuldu:

"Seçim sonuçlarının tespiti için kullanacak SEÇSİS uygulamasının önceden çeşitli veri boyutlarında, sanal test sürecinin genel veya lokal bazda yapılıp yapılmadığının, SEÇSİS sistemi veri tabanının kamuoyu nezdinde seçimin güvenilirliğinin tehlikeye sokulmaması açısından yapılacak bir düzenlemeyle seçime giren siyasi partiler tarafından incelenmesine imkan ve fırsat tanınması;

Belirtilen test uygulamasının yapılmış ise bir kez daha seçim tarihine
kadar diğer siyasi parti yetkilerinin de katılımıyla yapılması hususunda yüksek kurulunuzca bir karar alınması ve kamuoyu ile birlikte siyasi partilerin bilgilendirilmesi;
 
İlçe, il ve Türkiye genelinde veri girişlerinin siyasi partiler tarafından takibinin kolaylaştırılmasını teminen SEÇSİS veri tabanına paralel bir terminal tesis edilmesini saygıyla arz ederim."

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24