MHP, YSK'ya başvurdu

MHP, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvuruda bulunarak, seçim sonuçlarına ilişkin veri girişlerinin siyasi partiler tarafından takibine imkan sağlanmasını istedi.



MHP Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Didinmez imzasıyla YSK'ya yapılan başvuruda, Pazar günü yapılacak yerel seçim sonuçlarının alınmasında YSK tarafından kullanılacak SEÇSİS sisteminin çalışma yöntemi ve tutarlılığı konusunda "olumsuz" görüş ve düşüncelerin uzun bir süredir kamuoyu nezdinde konuşulur ve tartışılır olduğu ifade edildi.



Anayasa'nın 79. maddesinde seçimlerin tarafsızlığı ve bağımsızlığının YSK nezdinde hakim teminatı altına alındığını anımsatılarak, şu taleplerde bulunuldu:



"Seçim sonuçlarının tespiti için kullanacak SEÇSİS uygulamasının önceden çeşitli veri boyutlarında, sanal test sürecinin genel veya lokal bazda yapılıp yapılmadığının, SEÇSİS sistemi veri tabanının kamuoyu nezdinde seçimin güvenilirliğinin tehlikeye sokulmaması açısından yapılacak bir düzenlemeyle seçime giren siyasi partiler tarafından incelenmesine imkan ve fırsat tanınması;



Belirtilen test uygulamasının yapılmış ise bir kez daha seçim tarihine

kadar diğer siyasi parti yetkilerinin de katılımıyla yapılması hususunda yüksek kurulunuzca bir karar alınması ve kamuoyu ile birlikte siyasi partilerin bilgilendirilmesi;



İlçe, il ve Türkiye genelinde veri girişlerinin siyasi partiler tarafından takibinin kolaylaştırılmasını teminen SEÇSİS veri tabanına paralel bir terminal tesis edilmesini saygıyla arz ederim."

