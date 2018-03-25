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MHP yönetiminde görev dağılımı belli oldu

Edip Semih Yalçın teşkilat işlerinden sorumlu oldu

25 Mart 2018 18:09

MHP'nin 12. Olağan Büyük Kurultayı'nın ardından yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK), dün (24 Mart 2018) parti genel merkezinde Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığında ilk toplantısını yaptı. Başkanlık Divanı'na 7 yeni isim girerken bugün görev dağılımı belirlendi. Edip Semih Yalçın Teşkilat İşleri'nden sorumlu oldu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dün yeni A Takımı belli olmuştu. Yaşar Yıldırım, İzzet Ulvi Yönter, Fethi Yıldız, Deniz Depboylu, Sefer Aycan, Kamil Aydın ve Fatih Çetinkaya MHP'de yönetime giren yeni isimler oldu. Semih Yalçın, Emin Haluk Ayhan, Sadir Durmaz, Mevlüt Karakaya ve Celal Adan yerini koruyan isimler oldu. İsmet Büyükataman ise Genel Sekreterlik görevini sürdürecek.

Bugün ise görev dağılımları belirlendi. İşte MHP yönetimindeki yeni görev dağılımı şöyle:

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