-MHP YENİ İSİM BİLDİRMEYECEK ANKARA (A.A) - 28.04.2011 - MHP Genel Sekreteri Cihan Paçacı, kaset olayının ardından istifa eden Adana ve Kırşehir 1. sıra milletvekili adaylarının yerine yeni isimlerin YSK'ya bildirilmeyeceğini söyledi. Paçacı, yasaya göre istifa edenlerin yerine yeni isim bildirmeyeceklerini belirterek, ''Sıralamadaki diğer arkadaşlarımız, istifa edenlerin yerine kaydırılacaklar'' dedi. Paçacı, konu ile ilgili çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Kaset olayı sonrası Recai Yıldırım ve Metin Çobanoğlu, Genel Başkan Yardımcılığı görevi ile milletvekili adaylığından istifa etmişti. YSK Adana ve Kırşehir seçim bölgelerine ilişkin, 2839 sayılı Milletvekili Seçim Kanunu'nun 25. maddesine göre işlem yapacak. 25 maddede, ''Aday listelerinin kesinleştiği tarihten, oy verme günü saat 17:00’ ye kadar ölüm veya istifa nedeniyle aday listelerinde meydana gelecek eksilmeler, listelerin tamamlanmasını gerektirmez. Ancak, aday listelerinde yukarıdaki nedenlerle boşalma olması halinde listedeki adaylar liste sırasına göre kaydırılmak suretiyle boşalan yerler doldurulur'' hükmü yer alıyor.