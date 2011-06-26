-MHP YEMİN TÖRENİNE KATILACAK ANKARA (A.A) - 26.06.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Milliyetçi Hareket Partisi, TBMM'nin saygınlığına ve millet iradesinin vazgeçilmezliğine inandığından dolayı, yemin törenine tüm milletvekilleriyle eksiksiz katılacak ve demokrasinin işlemesine destek verecektir'' dedi. Bahçeli, ''Başta Sayın Engin Alan olmak üzere, milletvekili seçilen ve halen cezaevinde bulunan şahısların, itirazlarına rağmen tutukluluk hallerinin devam etmesi tam anlamıyla hukuk skandalıdır. Bu demokrasi ayıbının bir üst mahkeme tarafından ortadan kaldırılması her şeyden öncelikli hale gelmiştir'' dedi. Devlet Bahçeli, ''Milliyetçi Hareket Partisi, vahim bir hal alan siyasi ve demokrasi krizinin, güdümlü yargı yoluyla ya da boykot niyetleriyle değil, TBMM içerisinde aşılacağına yürekten inanmaktadır'' dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Milliyetçi Hareket Partisi, TBMM'nin saygınlığına ve millet iradesinin vazgeçilmezliğine inandığından dolayı, yemin törenine tüm milletvekilleriyle eksiksiz katılacak ve demokrasinin işlemesine destek verecektir'' dedi.