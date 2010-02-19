‘MHP vurdulu kırdılı parti değil'

T24 - Koç Müzesi’nde işadamlarıyla buluşan MHP lideri, “Bizi yanlış tanıyorsunuz, çok değerli kadrolarımız var” mesajı verdi. İşadamları ise “daha uzlaşmacı çizgi” beklentilerini dile getirdi.



Milliyet gazetesinden Eylme Türk2ün haberine göre ekonominin patronları, ‘Rahmi Koç Müzesi Toplantıları’nın üçüncüsünde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli ile buluştu. Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç’un mektupla davet ettiği Bahçeli, beraberinde Meclis Başkanvekili Meral Akşener, Başdanışman Doğan Cansızlar, Genel Başkan Yardımcıları Münir Kutluata, Cihan Paçacı ve Merkez Yönetim Kurulu üyesi Deniz Bölükbaşı ile geldi.



Bahçeli ile işadamlarının yemeği 20.00’da başlayıp 22.30’da bitti. Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Avrupa kupalarındaki maçlarına rağmen yemeğe yoğun ilgi vardı.



Bahçeli’nin işadamlarıyla yaptığı toplantıda MHP’yi anlattığı, partinin kamuoyu tarafından yanlış algılandığını söylediği belirtildi. Toplantıya katılan ve bilgi veren kaynak “Devlet Bahçeli yemekte ‘MHP yi vurdulu kırdılı parti sanıyorsunuz. Bu yanlış, bizi yanlış tanıyorsunuz. Çok değerli kadrolarımız var’ şeklinde konuştu. Bunun altını birkaç kez çizdi” dedi.



Aynı kaynak “işadamları da kendisinden daha uzlaşmacı” bir tavır beklediklerini iletti” dedi.

İşadamlarının Bahçeli’ye, partinin ekonomiyle ilgili çalışmalarını sorduğu da öğrenildi. İşsizlik sorununun da gündeme geldiği yemekte KOBİ’lere yönelik projeler üzerinde konuşuldu.

Toplantıya katılan bir diğer işadamı, MHP ile TÜSİAD arasında geçmişte zaman zaman yaşanan gerginliklerin de gündeme geldiğini belirterek, “Ancak bunlar gülümseyerek hatırlandı” diye konuştu.



Bahçeli toplantıya gelirken kendisine MHP İl Başkanı İhsan Barutçu eşlik etti. İl teşkilatından bazı üyelerle Bahçeli’nin çıkışını bekleyen Barutçu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Barutçu, “MHP’nin son kamuoyu araştırmaları dikkate alındığında iktidar alternatifi olabileceği göz önünde bulundurularak, iş dünyası ile bu tür buluşmalar bu boyutuyla da değerlendirilmelidir” dedi.



Kürt açılımı konuşuldu



Barutçu, MHP ile iş dünyası ilişkilerinin geçmişte zaman zaman mesafeli oluşuna ilişkin bir soru üzerine şunları söyledi:



“Her yeni süreç geçmişin gölgesinde değil, yeni gündeme dönük. MHP’nin siyasetteki sorumluluk duygusunun kamuoyundaki ağırlığı dikkate alındığında, ülkenin bu kaos ortamı içinde siyasette yeni bir arayış ve açılım kaçınılmaz bir ihtiyaçtır.”



Yemekli toplantıda iş dünyası, Bahçeli ve beraberindeki heyetin, Kürt açılımı, Kıbrıs, Ermenistan, Avrupa Birliği gibi dış politika, yargı krizi ve ekonomiyle ilgili görüşlerini dinleyerek kendi fikirlerini de iletti. Öte yandan, muhalefet partilerinin Meclis’te sık sık gündeme getirdiği erken seçim tartışmalarının da yemekte ele alındığı belirtildi.



İlk toplantıya Başbakan gelmişti



Rahmi Koç Müzesi Toplantıları’nın ilki Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile başlamıştı. Geçen yıl mayıs ayında yapılan toplantıya Erdoğan, kabinesinden Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, Sanayi Bakanı Nihat Ergün, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer’le katılmıştı.



Eylül ayında yapılan ikinci toplantıya ise CHP Genel Başkanı Deniz Baykal katılmıştı. Baykal da iş dünyasıyla buluşmaya İlhan Kesici, CHP Grup Başkan Vekili Kemal Kılıçdaroğlu, Faik Öztrak, İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin’le katılmıştı.



Kimler katıldı?



Yemeğe ev sahibi Rahmi Koç’un yanı sıra Feyyaz Berker, Arzuhan Doğan Yalçındağ, Asım Kocabıyık, Erkut Yücaoğlu, Ali Kibar, Hamdi Akın, Hüsamettin Kavi, TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, İTO Başkanı Murat Yalçıntaş, TİSK Başkanı Tuğrul Kutadgobilik katıldı. MHP lideri Devlet Bahçeli ise beraberinde Meclis Başkan Vekili Meral Akşener, Başdanışman Doğan Cansızlar, Genel Başkan Yardımcıları Münir Kutluata, Cihan Paçacı ve Deniz Bölükbaşı ile geldi.



Mönüde ravioli ve sufle vardı Bahçeli’nin iş dünyasıyla buluştuğu yemeğin mönüsündeyse, çorba, ravioli, et ve sufle vardı.

