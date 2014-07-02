T24 LogoT24 Logo
Politika

MHP ve HDP Erdoğan'ın istifası için YSK'ya gidiyor

AKP, Başbakan Tayip Erdoğan’ın Köşk için adaylığını açıklarken, MHP ve HDP’den 'Başbakanlık'tan istifa etmeli' duyurusu geldi

02 Temmuz 2014 10:36

MHP ve HDP, Erdoğan’ın Başbakanlık görevini yürütürken Cumhurbaşkanlığı’na aday olmasının “eşitlik ve adalet” ilkeleriyle bağdaşmadığı sebebiyle YSK’ya mürracaat edecek .

MHP’nin seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oktay Öztürk, Milliyet’ten Önder Yılmaz'a yaptığı açıklamada, Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı adayı olmasıyla beraber Başbakanlık görevinden istifa etmesi gerekmekte olduğunu belirtirken, YSK’ya başvuracaklarını açıkladı. HDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan ise YSK’ya başvurma konusunu ele alacaklarını konuştu.

ETİKETLER

mhphdperdoğanistifabaşbakanlıkyskanayasa mahkemesiitirazakpak particumhurbaşkanlığıköşk adaylığı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24