MHP ve HDP Erdoğan'ın istifası için YSK'ya gidiyor

MHP ve HDP, Erdoğan’ın Başbakanlık görevini yürütürken Cumhurbaşkanlığı’na aday olmasının “eşitlik ve adalet” ilkeleriyle bağdaşmadığı sebebiyle YSK’ya mürracaat edecek .

MHP’nin seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oktay Öztürk, Milliyet’ten Önder Yılmaz'a yaptığı açıklamada, Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı adayı olmasıyla beraber Başbakanlık görevinden istifa etmesi gerekmekte olduğunu belirtirken, YSK’ya başvuracaklarını açıkladı. HDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan ise YSK’ya başvurma konusunu ele alacaklarını konuştu.