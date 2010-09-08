-MHP VE BDP'YE ZİYARET YOK ANKARA (A.A) - 09.07.2010 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın terörden nemalandıklarını düşündüğü siyasi partileri ziyaret etmeyeceğini belirterek, ''Bu partilerin MHP ve BDP mi olduğu?'' sorusuna ''Evet'' yanıtını verdi. Çelik, AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan'ın başkanlığında Parti Genel Merkezi'ndeki MYK Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. ''Siyasi parti liderlerine ziyaret için yazılan mektupta sadece randevu talebi mi var?'' şeklindeki soru üzerine Çelik, ''Ziyaretin konusu ve randevunun tarihi var'' dedi. Çelik, ''Bunlar hangi partiler? MHP kapıları kapattı, BDP'ye gidecek mi?'' sorusu üzerine ise, ''Sayın Başbakan, terörden nemalandıklarını düşündüğü siyasi partilere bu kapsamda ziyarete gitmeyecek'' diye konuştu. ''Başbakan hangi partilerle görüşecek, terörden nemalanan partiler derken bu MHP ve BDP anlamına mı geliyor?'' sorusunu Çelik, ''Evet'' diye yanıtladı. Hüseyin Çelik, parlamento içi muhalefet olarak sadece CHP lideriyle görüşüleceğini bildirdi. ''Hangi partiler ve kaç partiyle görüşüleceği?'' sorusuna da Çelik, ''Yüzde 1 ve üzerinde oy alan partiler bellidir ve Sayın Başbakan kendi çalışma şartları elverdikçe hepsi bir günde olmayacaktır, belli bir takvime ve zamana yayılarak bunlara ziyarete gidecektir. Bunların hepsini teker teker biz burada belirlemiyoruz. Sayın Başbakan, Başbakan sıfatıyla kendisi belirliyor. Yani MYK'da oturup, parti belirlemesi yapmıyoruz. Ama hangilerine gidilmeyeceğini size söyledim'' diye yanıtladı. Bir basın mensubunun ''CHP'ye ziyaretin Mecliste mi yoksa Genel Merkezde mi yapılacağı?'' sorusuna da Çelik, ''Mecliste yapılacaktır. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin TBMM'de grubu vardır. Grup salonunda bunun olması arzu edilmektedir'' diye yanıtladı. Çelik, ''Referandum kapsamındaki ziyaretleri çerçevesinde ilk nereye gideceklerinin'' sorulması üzerine, ''Bununla ilgili bir çalışma yapılıyor. Hangi illere, kaç ile ne zaman gidileceğiyle ilgili bir takvim belirlenmektedir. Ben bu gezilerin başlangıç tarihini sizlerle paylaştım 5 Ağustos olarak ama hangi illere öncelikle gidilecektir, kaç ile gidilecektir bununla ilgili teferruat şu anda çalışılmaktadır. Onu sizlerle ayrıca paylaşacağız'' dedi. ''Mektup yazıldı ve gönderildi diyebilir miyiz?'' sorusuna ise Çelik, ''Sayın Başbakan, AK Parti Genel Başkanı sıfatıyla bu mektubu göndermedi malumunuz. Başbakan sıfatıyla gönderiyor. Toplantının başlangıcı esnasında kendi başbakanlıktaki ofisine bu talimatı vermiştir. Yani yolda mıdır, oraya vardı mı bu artık detay sayılır. Bugün malumunuz son mesai günü. Şu anda kendilerine ulaşmış da olabilir. Pazartesi günü de ulaşabilir, ama bu bir detaydır. Çok önemli değildir herhalde'' yanıtını verdi. Çelik, ''Basına bir takım sözleri yansıyan Rize Belediye Başkanı Halil Bakırcı'nın durumu netleşti mi?'' sorusuna da ''Sayın Belediye Başkanı yarın Genel Merkeze çağrılmıştır, yarın gelecektir. Burada bu işle ilgilenen, bu inceleme ve soruşturmayı yöneten arkadaşlarla bir görüşme yapacaktır. Sayın Bakırcı'nın durumu bu toplantıdan sonra açıklığa kavuşacaktır'' yanıtını verdi.