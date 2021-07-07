MHP ve AKP’li meclis üyeleri 'yolsuzlukla' suçlayıp suç duyurusunda bulunmuştu; müfettişler, MHP’li Belediye Başkanı Sülük’ü suçlu buldu

Çorum’un İskilip Belediyesi'nin 5’i MHP’li 4’ü AKP'li meclis üyesinin, MHP’li Belediye Başkanı Ali Sülük hakkında usulsüzlük iddiasıyla suç duyurusunda bulunmasının ardından hazırlanan müfettiş raporu açıklandı.

Gazete Duvar'dan Elvan Yılmaz'ın haberine göre; İskilip Belediyesi’nin temmuz ayı belediye meclis toplantısında okunan müfettiş raporunda “kamu kaynaklarının kullanılması ve hesap verilebilirliğe dair 5018 sayılı kanun tam olarak belediye tarafından kavranamamış” ifadeleri yer aldı.

Sülük hakkında hazırlanan raporda yapılan ihalelere vurgu yapıldı. Raporda ifadeler yer aldı: “Kamu kaynaklarının kullanılması hesap verilebilirliğine dair 5018 sayılı kanun tam olarak belediye tarafından kavranamamış. Temel ihale kanununa göre açık ihale yöntemine iki kez başvurulmuş pazarlık usulü yapılanlara ise gerekçe belirtilmediği gibi bazen ödeme durumu negatiflerde olduğu halde alım yapıldığı, 4734 No’lu kanuna göre kamu ihale kanununa uygun görüşü alınmadığı tespit edilmiştir.”

Yine raporda, ruhsatsız ya da ruhsata aykırı yapılarla ilgili yapılan çalışmaların yeterli titizlikle yürütülmediği, yıkım kararlarının uygulanmadığı, imar kirliliğine neden olunmasının Türk Ceza Kanunu’na göre suç olduğu kaydedildi.

Ne olmuştu?

İskilip Belediyesi'nin 5’i MHP’li 4’ü AKP'li meclis üyesi, Belediye Başkanı Ali Sülük hakkında usulsüzlük iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

Meclis üyelerinin imzası ile yapılan suç duyurusunda, belediyede yapılan iş ve işlemler ile belediyeye bağlı işletmelerde gerçekleştirilen işlerle ilgili ciddi yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarının mevcut olduğu ileri sürülmüştü.

İddiaların ardından MHP'li Belediye Başkanı Ali Sülük, belediye balkonuna çıkıp bir konuşma yaparak, "İstifa etmememi bekleyenler avuçlarını yalasın" demişti.