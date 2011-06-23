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Politika

MHP VAZGEÇMİYOR İSTANBUL (A.A)

23 Haziran 2011 02:35

-MHP VAZGEÇMİYOR İSTANBUL (A.A) - 22.06.2011 - MHP İstanbul İl Başkanlığı, ''İstanbul'da seçilmiş olan üçüncü milletvekilliği hakkımızdan vazgeçmeyeceğiz. Yasaların bizlere verdiği tüm hakları kullanacağız'' açıklaması yaptı.   MHP İl Başkanlığının yazılı açıklamasında, ''12 Haziran milletvekili genel seçimlerinde partinin İstanbul 1 numaralı seçim çevresinde üç milletvekilliği kazanmış olmasına rağmen gümrük kapılarında kullanılan oyların yasaya aykırı olarak dağıtılması sonucunda İl Seçim Kurulunca sadece iki milletvekilliği kazandıklarının ilan edildiği'' savunuldu.   Açıklamada, şu görüşlere yer verildi:  ''Gümrük kapılarında kullanılan oyların dağıtım esasları, 298 sayılı Kanunun 94/E maddesinin yollamasıyla aynı yasanın 94/B maddesinde düzenlenmiştir. Ancak YSK'nın yayımladığı 136 sayılı genelgeye göre hesaplanan oy dağılımı sağlanarak hakkımız olan 3. milletvekilliğimiz gasp edilmiştir. Bugüne kadar uygulanan genelge bir mağduriyete yol açmamış ve bu sebeple itiraz edilmemiş olabilir. Ancak bugün farklı bir durum vardır. Bütün tuzaklara ve hilelere rağmen İstanbul 1. seçim çevresinde sonuçta 127 oy farkla seçimi önde tamamladık. Gümrük kapıları oyları dağıtılırken kanunun ilgili maddesi uygulanınca yine de 31 oy farkla seçimi kazanmış oluyoruz. İçeriği her ne olursa olsun hiçbir genelge kanunların üzerinde değildir. Kanunlar ve uygulamalar apaçık ortadadır. Uygulamalarda yaşanan aksaklık ve bozukluklar nedeniyle mağduriyetler söz konusu olmaktadır. YSK'nın yaptığı bu uygulama, Anayasanın 67. maddesinde yer alan 'seçme ve seçilme' hakkının apaçık ihlali anlamına gelmektedir. Bununla birlikte Anayasanın 6. maddesinin 3. fıkrası, 79. maddesinin 1, 2 ve 3 fıkraları, 129. maddesinin 1. fıkrası ve 138.maddesinin 1. fıkrasına tamamen aykırı bir uygulama teşkil etmektedir.  İstanbul'da seçilmiş olan üçüncü milletvekilliği hakkımızdan vazgeçmeyeceğiz. Yasaların bizlere verdiği tüm hakları kullanacağız, tüm kapıları çalacağız.''

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