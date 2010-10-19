-MHP TÜRBANI GÖRÜŞMEYE HAZIR TBMM (A.A) - 19.10.2010 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kızılcahamam toplantısında ''Hayırlı bir talimatı'' olduğunu, ''Başörtüsü sorunu'' konusunda grup başkanvekillerini görevlendirdiğini belirterek, bu konuda AK Parti'den talep gelirse görüşeceklerini söyledi. Bahçeli, partisinin grup toplantısı çıkışında gazetecilerin, ''Başörtüsü sorunu'' konusunda siyasi parti grupları arasında yapılacak görüşmelerle ilgili sorularını yanıtladı. Geçmişten bu yana yükseköğretimde baş gösteren ve toplumsal bir sancı haline dönüşen başörtüsü konusunun çözümü noktasında elden gelen gayreti göstereceklerini ifade ettiklerini anımsatan Bahçeli, ''Bu görüşte herhangi bir değişiklik yoktur ancak referandum sürecinde iki siyasi parti konuyu tekrar istismar aracı haline getirmişlerdir'' dedi. Bahçeli, şöyle devam etti: ''MHP, şimdi şunu söylemektedir; bu iki parti bir araya gelsin, hangi konuda, ne şekilde bir anlaşma zemini oluşturuyorlarsa, onu diğer partilerle de paylaşsın. MHP, 'Mecliste buna bir çözüm bulalım' düşüncesini hala korumaktadır. Sayın Başbakan'ın, Kızılcahamam'da yapmış olduğu parti toplantısında hayırlı bir talimatı olmuştur. Grup başkanvekillerini görevlendirmiştir. Bunlar zannediyorum, önce CHP ile daha sonra BDP ile görüşecekler. Bizimle de görüşme talebinde bulunurlarsa arkadaşlarımız görüşecek ancak görüşme konusunda özellikle CHP ile AKP'nin hangi zeminde buluştuklarını görmek istiyoruz. Onu öncelikle ortaya koyarlarsa zannediyorum, Meclisteki çözüm daha kolay olur ve öğrencilerin, hanımefendilerin bu konudaki umutları kırılmaz.'' Bir başka gazetecinin, ''AK Parti kampında MHP ile ilgili bir tespit yapılmış. Yüzde 12,8 oy oranı atfedilmiş MHP'ye. 'Baraj altında kalabileceği' yolunda değerlendirmeler yapılmış. Değerlendirmeniz nedir?'' sorusuna Bahçeli, şu yanıtı verdi: ''Bu endişeyi taşıyorsa bu kendisinde gizli olarak vardır. Onun için kendisinin taşıdığı endişeyi bir başka partinin üzerinden söylemeye gerek yok. 'Hadi erken seçime gidelim' diyoruz. Milletimizin huzuruna çıkalım. Kızılcahamam toplantısında kendi partililerinin katılımıyla bir güç görüyorlarsa bunu da önümüzdeki günlerde görelim. Zor güç yüzde 58'i buldu. Birçok sınırlı sorumlu, siyasi kooperatif oluşturarak yüzde 58'e ulaştılar. Şimdi milletimizin huzuruna çıkıyorlar. Milliyetçi Hareket Partisi ne söylemişse haklı çıkıyor. İşte HSYK'nın durumu, Anayasa Mahkemesi üyelerinin seçimi... Bizim ortaya koyduğumuz konular, ne kadar haklı olduğumuzun bir delili olmuştur.'' AK Parti'den görüşme talebi olup olmadığının tekrar sorulması üzerine Bahçeli, ''Bizim arkadaşlarımıza ulaşmış olabilir. Benim henüz bilgim yok ama gelmiş olursa görüşmenin dışında olmayacağız, görüşeceğiz. Önümüze getirilen metin AKP ile CHP'nin uzlaştığı bir metin olursa o konu üzerindeki görüşlerimizi devam ettireceğiz'' diye konuştu.