MHP, Tokat'ta esnafa bayrak dağıttı

Halil İbrahim YEL/TOKAT,(DHA) - MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Tokat İl Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin’e yönelik başlatılan \'Zeytin Dalı Harekatına’ destek olmak amacıyla esnafa Türk bayrağı dağıttı.

Suriye’nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik Zeytin Dalı Harekâtına destek amacıyla MHP Tokat İl Başkanı Onur Çalışkan ve İl Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Gazi Osman Paşa Bulvarı üzerindeki esnafa 2 bin adet Türk bayrağı dağıttı. Türk silahlı Kuvvetleri’nin Afrin\'de büyük başarı elde ettiğini ifade eden İl Başkanı Çalışkan, \'\'Bu manada birliğimizin, dirliğimizin, beraberliğimizin hiçbir siyasi parti gözetmeksizin temsil eden bizim milli birlik ve beraberliğimizi taçlandırdığımız yüce Türk bayrağımızı biz de Tokat esnafına dağıtma kararı aldık. Afrin operasyonu devam ettiği müddetçe, bütün sokakları Türk bayraklarıyla süsleme ve donatma buradan oradaki askerlere manevi anlamda destek verme hususunda böyle bir kampanya tertipledik. Bu anlamda 2 bin Türk bayrağını bugün itibari ile bütün Tokat esnafına dağıtma kararı aldık\'\' dedi.

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